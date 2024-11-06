細胞治療法傷財又傷心？ 消基會籲公開療效與付費透明

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細胞治療或免疫治療在媒體報導及醫師的引薦下，帶給癌症患者治療的新希望，整套療程卻動輒上百萬。病患或病患家屬為了搶救懸命，不惜抵押貸款甚至賣房，治療成效如何隱諱不明。消基會、台灣醫療改革基金會和台灣癌症免疫細胞協會今召開記者會「細胞治療法帶來的是希望還是失望？消基會呼籲公開透明細胞療法的實際成效 免讓病患家屬傷心又傷財」，呼籲衛福部應明確界定醫療有效性的不同程度標準，並定期公布相關資料，讓需花費鉅款治療的病患及家屬，在資訊充分透明下，有所決定和選擇。

消基會指出，自從《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》雙法通過之後，在網路和次媒體上可輕易看到許多標榜「細胞治療」、「免疫療法」、「NK細胞」、「自體免疫細胞治療- CIK」、「自體免疫細胞治療- DC-CIK」……等廣告宣傳文字。但在資訊的不對等，廣告的誘惑，及業者之鼓吹下，讓病患或家屬在充滿著期待和希望下，花費鉅款進行了一個完全不知療效之辛苦療程。

台灣癌症免疫細胞協會理事長紀君霖直指，細胞治療到底是神藥，還是潘朵拉的盒子，各大醫療院所的治療方案是否確實有效，依主管機關衛福部所公布相關資訊，並無法證明目前已實施細胞治療的確實效果。他呼籲，政府主管機關應再公布更詳細的細胞治療結果數據資料，提供為病患與家屬選擇參考。

依衛福部規定，診所若想施行細胞治療，必須通過三個個關卡，首先應通過財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會（簡稱醫策會）「診所細胞治療品質認證」；在認證之有效期間內，向衛生福利部提出細胞治療技術審查施行計畫的申請，並獲得核准，最後還需要向地方衛生主管機關登記，才可施行細胞治療技術。包括醫學中心、區域醫院和地區醫院，則須將細胞治療技術施行計畫，送請衛福部審查，計畫經審查通過核准後，方能實施細胞治療等療法。

消基會董事長吳榮達指出，目前通過衛生福利部審查的「診所」僅有4家，但隨機爬梳網頁資訊就有7家，服務範圍不只是皮膚治療，甚至連癌症治療都包括在內，已有違法執業之嫌。

再爬梳網站資料，有18家診所宣稱通過醫策會細胞治療品質認證之醫療機構(診所)，但事實上，該等診所目前僅4家通過衛福部細胞治療技術施行計畫，換言之，另外14家診所應再提報施行計畫通過之後，方能施行細胞治療技術。吳榮達表示，這14家診所有無「偷跑」之嫌，呼籲衛福部認定以保障病患權益，對不法業者應有處罰機制。

台灣醫療改革基金會執行長林雅慧表示，有院所給民眾假的報告，民眾卻無能力查驗；就連病友會也表示，他們沒有能力解讀這些專業資訊。反觀日本政府，能提供療法選擇與執行團隊的基本資訊，台灣卻看不到相關資訊的透明與政府查緝的決心。

衛福部雖然在各界的壓力下，於今年五月公布「特定細胞治療技術癌症部分結果摘要」，但林雅慧指出，但其內容資訊太少與民眾期待的落差太大。不僅資訊少，沒有不同療效的統計、也看不到相關存活指標的比較，病人無法從這麼簡略的公開資料得知是否值得花大錢買希望，甚至不清楚療程有沒有完成的收費狀況為何。

吳榮達認為，再生醫療所稱的有效結果，需要更嚴謹的醫學定義。目前以療程完成後，無惡化狀況，即可認定為具有療效，此認定標準實在太過寬鬆，應比照日本或先進國家所標準，明確界定醫療有效性的不同程度標準，並定期公布完成療程的病患，究竟達到何種療效程度、存活率、存活期、各不同癌別癌症療效的差異性，讓需花費鉅款治療的病患及家屬，在資訊充分透明下，有所決定和選擇。他指出，各院所如何收取費用、尾款多少都應該透明，希望主管機關把關督促完整公布。

吳榮達指出，醫療院所在進行再生醫療前，應明確且完整地向病患說明治療的「合理性」與「必要性」，確保病患擁有充分的知情權和選擇權。在「無藥證」的情況下施行再生醫療，並不適用「藥害救濟」的補償機制，因此消基會建議，應將再生醫療的療程，切割為幾個部分，以明確界定醫療責任，便於後續對被害的病患，提供適宜的救濟與補償。

目前依特管辦法所進行的細胞治療計劃，如病患的受害係因產品的瑕疵所致，業者通常係投保產品責任險以為救濟，但對於人為疏失的補償或賠，細胞製造業者及醫療院所，能以投保責任險的方式以為救濟者，為數甚少。吳榮達呼籲主管機關要求建制，以保障病患權益。

消基會也呼籲，主管機關應主動積極查察不法進行細胞治療的業者，避免這些不肖業者在利益當頭的情況下，未經允許非法進行高難度高危險性的細胞治療行為，損害病患的權益。