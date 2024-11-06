飲控了體重還是變重？營養師曝「8大」原因：別被數字綁架

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減重的人時常有疑惑，「為何我已經在控制飲食了，體重還是變重了呢？」對此，營養師高敏敏分享體重起伏大的8大原因，並指出量體重最好每天固定時間和狀態下進行，這樣才能得到「最準確」的數字。

營養師高敏敏在臉書發文，表示很多人天氣變化大，一夜之間就胖了兩公斤，明明運動了、飲控了，體重怎麼變更重了呢？她指出體重起伏大的原因有哪些：

1、喝水量多寡

水分是影響體重的關鍵之一，當攝取大量水分時，體重可能會增加，但不必過於擔心，這只是暫時的，因為水分會經由代謝排出，喝水能提升新陳代謝、提高減重效果，還能減少口渴與飢餓感，因此，千萬不要因為減重而避免喝水哦。

2、鈉含量攝取過多

當鈉攝取過量、導致細胞的滲透壓平衡失常，就會造成水腫，使身體儲存更多水分，如果想讓多餘的水分及鈉排出，可以多攝取幫助利尿及高鉀的食物 ，如香蕉、西瓜，做到「留鉀排鈉」。

3、精緻澱粉攝取過多

碳水化合物的攝取比例高，身體也會儲存水分（因為身體需要較多的水分去儲存碳水化合物中的醣類），但營養師提醒大家，碳水化合物不是敵人，適量的碳水是必要的，選擇非精緻澱粉，均衡飲食才是王道。

4、生理期前後

女生們應該都懂，生理期來時荷爾蒙波動，存水脹氣很正常，不過別擔心，過了這幾天就會恢復囉。

5、流汗、尿液量影響

身體水分流失時，體重自然會下降。

6、糞便堆積量

太多糞便囤積在體內時會增加體重，而且還會全身不對勁，糞便排出時，腸內的脹氣也會一起排出，所以要多吃高纖維食物，定時排便很重要。

7、壓力荷爾蒙過高

跟女性生理期前後原因有些類似，當壓力荷爾蒙上升時，身體會儲存更多水分，所以放鬆心情、適當紓壓，別讓壓力成為你減肥的絆腳石。

8、肌力訓練

進行肌力訓練時，肌肉纖維可能會被撕裂，而肌肉修復時會儲存水分，所以運動後有些部位如果有點浮腫不用太擔心，過一兩天就會消散了。

高敏敏也提醒，要增加1kg體重，需要攝取7700kcal的熱量，所以一天突然胖2公斤是不可能的。總結，量體重最好每天固定時間和狀態下進行，這樣才能得到最準確的數字，同時也要注意體脂肪和肌肉量，數字不等於體態，別被數字綁架了。