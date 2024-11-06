冬天病毒感染使用抗生素要注意 醫：避免陷入無藥可醫

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明天就是立冬，流感病毒、新冠病毒、呼吸道融合病毒感染患者將逐漸增加，但新冠疫情後，國內抗生素抗藥性超級細菌迅速增長，若未能有效控制抗藥性細菌，未來恐出現「無藥可醫」的困境。感染症醫學會表示，年長者及慢性疾病患者應接種疫苗，感染後也應合理使用抗生素。

感染症醫學會理事長、三總感染科醫師張峰義說，天氣轉冷後，呼吸道病毒感染病例數預計大幅增加，尤其是流感和新冠肺炎的傳播風險。依疾管署統計，台灣65歲以上民眾每周平均有超過500人死於肺炎及流感，凸顯了疫苗接種的重要性，尤其年長者和患有慢性病的高危族群，疫苗接種可以減少感染及重症的風險。

感染症醫學會秘書長、台大醫院感染管制中心主任王振泰說，依衛福部數據，去年新冠肺炎死亡人數達8962人，其中89%為65歲以上長者。面對這些統計數據，呼籲民眾應注意個人衛生習慣，如勤洗手、戴口罩、保持社交距離，有助於減少病毒傳播風險。

新冠肺炎疫情期間，重症患者抗生素使用頻率顯著增加，全球抗藥性細菌比例大幅上升。張峰義說，依美國疾管署（CDC）報告，住院相關抗藥性感染在疫情期間，增加約15%，其中抗碳青黴烯類不動桿菌（CRAB）增加了78%，多重抗藥性綠膿桿菌（MRPA）也增加了32%。

台灣方面，依據台灣醫院感染管制與抗藥性監測管理系統（THAS）監測結果，醫療照護相關感染病例中，抗藥性細菌比例自2015年至2024年第一季呈上升趨勢，部分細菌抗藥性甚至高達7成以上，這是國內醫療體系迫切需要解決的危機。

身為治療癌症的腫瘤科醫師，立委王正旭呼籲，產官學需要重視抗生素抗藥性問題，尤其抗生素對國家來說是國安級的藥物，政府必須要完全掌控其供應無虞，以及確保對抗藥性菌株有效的新型抗生素的取得，以保障全民安全。