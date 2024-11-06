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國內石綿瓦屋尚有24萬棟 環境部補助民眾清運

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
石綿因具優異防火、絕緣、耐磨等特性，早期被廣泛使用於建材，後來研究陸續發現其危害，因此逐步加嚴管制。聯合報系資料照片
石綿因具優異防火、絕緣、耐磨等特性，早期被廣泛使用於建材，後來研究陸續發現其危害，因此逐步加嚴管制。聯合報系資料照片

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石綿因具優異防火、絕緣、耐磨等特性，早期被廣泛使用於建材，後來研究陸續發現其危害，因此逐步加嚴管制。根據環境部調查統計，國內尚有24萬餘棟石綿瓦屋頂建築物，資源循環署已向行政院爭取16億元經費補助地方拆除石綿屋瓦。

環境部今天舉辦「跨部會聯合管理石綿成果發表會」，除環境部資源循環署、國家環境研究院、化學物質管理署之外，尚包括內政部、經濟部、勞動部、台南市及彰化縣環保局共同參與。

環境部長彭啓明表示，管制石綿是一項任重道遠的工作，我國環境部門早在1989年即將石綿列為毒性化學物質，並於1991年至2017年間多次修正相關規定逐步限制其用途，自2018年起除研究、試驗及教育用途外，石綿全面禁止使用，而自2023年5月起含石綿產品之進口也被限制，同年6月起化學署與財政部海關合作執行邊境查驗，避免含石綿產品流入國內。此外，內政部、經濟部、勞動部也陸續訂定管制規範。

環境部化學物質管理署長謝燕儒表示，石綿源頭雖已禁止，但因石綿是早期常用建材，所以目前仍有含石綿建材的舊建物存在，目前已向行政院爭取至2027年16億元經費，民眾可於住家翻新拆除石綿屋瓦時向地方環保局提出申請補助，由政府委託廠商並支付每公噸約4.5萬元清除處理費，截至年10月止已受理7545件，累計重量7364公噸。

據環境部統計，全台有24萬餘棟使用石綿瓦的屋頂與浪板，今年6月進一步修正「石綿建材廢棄物清除處理補助作業原則」，除原補助家戶、非事業私有建物外，擴大補助範圍至已停工、歇業或關廠之事業私有建物。

建物 環保局 環境部

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