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天冷！50歲男連3天吃羊肉爐補冬 脖子、頭皮全是痘痘

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中醫師鄭惟仁說明，50歲陳男連吃3天羊肉爐，脖子跟頭皮長滿痘痘，搔癢難耐。圖／衛福部台中醫院提供
中醫師鄭惟仁說明，50歲陳男連吃3天羊肉爐，脖子跟頭皮長滿痘痘，搔癢難耐。圖／衛福部台中醫院提供

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明天立冬，不少民眾早就吃起羊肉爐、薑母鴨等藥膳進補．50歲陳男皮膚敏感，日前天氣轉涼連吃3天羊肉爐，脖子跟頭皮長滿痘痘，搔癢難耐，自嘲「回春」？醫師提醒，冬令進補要注意，避免強身不成反傷身。

衛福部台中醫院中醫師鄭惟仁建議，冬令進補前可找中醫師了解自己體質再選擇食補的類別，切勿盲目服用或購買來路不明的偏方、藥酒，不但無法達到進補的目的，還可能對身體造成傷害。

鄭惟仁說，補冬的藥膳種類繁多，包括「溫補」、「平補」、「涼補」三大類，一般民眾這三種食補吃了都沒問題，但有些體質較燥熱或涼冷的民眾，或有罹患疾病的民眾就要選擇性進補。

鄭惟仁舉例，入冬常見的羊肉爐、麻油雞、薑母鴨、藥燉排骨、四物雞、燒酒等，藥性多屬於「溫補、芳香、甘甜」，服用後常感覺全身溫暖，有提振元氣，促進循環等保健作用；但反過來說，若是體質溫燥或患有特定疾病的人，應避免過度溫補，否則容易出現上火如煩躁、失眠、口破、長痘痘等症狀加重等不良反應。

此外，體質燥熱、患有自體免疫疾病如乾燥症、類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡等，或是有高血壓、糖尿病、高血脂、痛風等代謝性疾病，以及患有濕疹、乾癬、痤瘡、蕁麻疹等皮膚疾病患，應避免服用溫補性質的藥膳；另正在感冒發燒、急性腸胃炎等急性感染症患者以及癌症患者也不適合溫補。

鄭惟仁指出，補冬可選擇「平補」或「涼補」的藥膳料理，如四神湯、山藥排骨、苦瓜排骨、老菜脯雞湯、香菇雞湯等，較不會出現溫燥的不良反應，是適宜普羅大眾的選擇。

中醫師鄭惟仁建議，民眾冬令進補，可找中醫師了解自己體質再選擇食補的類別。圖／衛福部台中醫院提供
中醫師鄭惟仁建議，民眾冬令進補，可找中醫師了解自己體質再選擇食補的類別。圖／衛福部台中醫院提供

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