「翻身次數」攸關睡眠品質！日媒曝理想數字 翻太少睡久仍睏

睡不著、睡不好是許多現代人會碰到的問題。睡眠除了時數以外，品質也相當重要，甚至連睡眠中翻身幾次，都會影響睡得好不好。如果睡眠時翻身次數太少，即使帳面睡眠時間充足，睡醒後仍可能精神不濟。

根據日本媒體「TBS NEWS DIG」報導，睡眠中翻身的行為，有助於促進血液循環，以及適當排散身體熱能。因此睡眠中的翻身次數，其實和睡眠品質有一定程度的關連。只是一般人在熟睡過程中，往往也不曉得自己翻身過幾次。

以睡眠7到8小時的狀況來講，能夠翻身約20到30次，並且加上轉頭次數，來到50到65次左右，會是最理想的。所謂翻身的定義，是有動到肩膀一起轉的才算。

一位記者實測，自己睡了約7小時，中間僅翻身兩次，醒來時覺得明顯還有睡意。為了讓身體能夠自然翻身，枕頭寬度應該大於肩幅約20公分，棉被則不適宜過軟或過硬，並選用具有彈性的睡衣，提升自己的睡眠品質。

目前市面上也有販售許多助眠，或者監測睡眠品質的產品。報導指出，當今睡眠市場被評估高達2000億日圓（約新台幣419億元），可見得確實有許多人擁有類似煩惱。