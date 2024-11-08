夏普年終感謝祭狂撒好禮! 登錄最高送超商虛擬商品卡3千元 年終購物、尾牙抽獎家電鈔省攻略

物價飆漲、買東西更要精打細算！年底添購家電，也要把每一分錢花在刀口上！夏普10/1至12/31推出年終感謝祭，豪禮大放送，讓消費者買得“鈔”省、用得安心又超值！

夏普10/1至12/31推出年終感謝祭，購買夏普家電，登錄送感謝禮。 圖／夏普 提供

親民價格入手Mini LED液晶顯示器 登錄再送圓嘟嘟空氣清淨機

夏普AQUOS 4K GU8500 Series結合LＣD液晶顯示器和OLED電視兩者優點，讓你用親民價格，入手Mini LED顯示器，享受更細緻、明亮、逼真的觀影體驗！12/31前購買AQOUS GU8500系列登錄送圓嘟嘟空氣清淨機(市值$3,990)，再加碼送Hami Video影劇館30天序號。

購買夏普AQUOS 4K GU8500系列，登錄送圓嘟嘟空氣清淨機。 圖／夏普 提供

無孔不入的「抗黴奇機」買就抽一年份洗衣精

夏普無孔槽變頻洗衣機(13公斤) 54cm超窄機身，小陽台也能放得下，獨家無孔槽設計，不只潔淨抗菌，還能省水31%，內槽免清洗！是真正無孔不入的「抗黴奇機」！2025年一月底前購買夏普全系列洗衣機，登錄抽一年份德國Persil寶瀅洗衣精(市價1,800元)。

原來SHARP吸塵器可以這麼安靜！

迎戰年終大掃除，夏普SHARP 靜音無線吸塵器運轉音量超小，創造毛孩、嬰幼兒友善的安心低噪環境，零死角吸頭連邊邊角角也能吸得很乾淨，還有防糾纏刷毛設計，是輕鬆過生活必備的「噓塵器」！活動期間購買，登錄送專用鋰電池一組(市價2,490元)。

打造日本純淨生活 「迷你方」空氣清淨機 小體積、雙倍淨化力

全新上市的Purefit空氣純淨美學系列「迷你方」榮獲2024 iF設計大賞,mini體積不估空間, 獨家PCI自動除菌離子與雙向吸入設計創造一級能效9坪大空間淨化力, 經由SGS檢驗認證可濾除細菌、PM 2.5、 甲醛、TVOC達99.9%。現在購買登錄就送法式香氛洗沐禮盒(市價1,500元)。

購買Purefit迷你方四氣流吹風機系列登錄送 MIRADA 法式 香氛洗浴禮盒 。 圖／夏普 提供

夢幻廚房在我家！水波爐、左右開冰箱照顧家人健康

聖誕跨年開PARTY，輕鬆快速上菜就靠這一台！夏普旗艦系列AIoT智慧連網水波爐，獨家水炙燒技術，低氧烹調鎖住食材精華，脫油減鹽健康又美味，現在購買，登錄最高送超商虛擬商品卡1千元，還有調理專屬課程一堂 (市價2,500元)。

夏普自動除菌離子左右開任意門變頻冰箱，可根據居家環境和使用情況，任意選擇從左邊或右邊開門，自動除菌離子不只能維持冰箱清潔衛生，也能保持食材新鮮，讓美味更持久！12/31前購買，登錄送圓嘟嘟空氣清淨機(市值$3,990)。

購買旗艦系列AIoT智慧連網水波爐，登錄最高送超商虛擬雙品卡1千元和調理專屬課程一堂。 圖／夏普 提供

購買自動除菌離子左右開任意門變頻冰箱，登陸送圓嘟嘟空氣清淨機。 圖／夏普 提供

買家電，就選夏普！把握10/1~12/31夏普年終感謝祭一次購足，輕鬆享受高質感生活！ 活動網站>>tw.sharp/event/2024birth