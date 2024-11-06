沒在發限動的人過得比較好？網兩派論戰曝關鍵原因：明哲保身

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不少人會在社群上發文或限時動態來記錄生活或分享資訊，不過有些人則認為太常發文會有隱私問題。一名網友好奇，幾乎不發限動也沒貼文的人，生活都過得如何，因為男友以前很愛發限動貼文，但交往後就不發文了，於是想問問，「沒在發限動的人過得比較好？」

一名網友在Dcard「閒聊板」發文，她好奇幾乎不發限時動態也不太發貼文的人，都過得怎麼樣，是否會被認為是很低調還是生活很無趣？反觀，常常發限動或貼文的人，會被認為很擾人或完全沒有神秘感嗎？原po也表示，男友以前是個很愛發限動貼文的人，他們交往後就沒在發了，理由是「因為想分享的人就在身邊，所以不會想發」，她認為蠻合理的，因此想問問網友們的看法。

不少網友提出想法，「以前很常發文是因為一直都在滑手機，今年真的很少發文是因為我很認真在過生活」、「我自己是當作單純記錄生活，有時候過了一年突然跳出典藏就會懷念『啊，原來一年前的我在幹嘛幹嘛』之類的」、「很佩服那些影音創作者，可以每天拍vlog，有時候你會發現要拍這個拍那個的，其實很降低體驗感，更別說還要編輯、修圖、剪片，根本不是一般人能做到的」。

有網友則表示，不常發文是想要保有隱私，「明哲保身，有一次貼太多旅遊照片，被認識的人看見，以為我很有錢，其實那些都是以前玩的地方」、「一年只發個一兩次，就是單純懶惰還要拍照編輯覺得很麻煩，但是每天會滑滑IG看看朋友們在幹嘛」、「我是覺得為什麼要讓別人知道自己的生活，所以沒很想發，而且一發限動，有人回你限動，你還要回覆他們，我覺得有夠麻煩」、「我是沒空而且覺得很麻煩，出去玩我只想用眼睛看一切，拍照也是想自己留著看，我沒必要讓別人知道我過得多爽多忙，因為知道了也沒什麼好處」。

有網友則分析，「我覺得這很兩派欸！有些人沒什麼在更新動態真的不是生活乏味或沒朋友，就只是單純懶惰或像妳男友說的一樣，你就是他分享的對象呀。也有些人就是喜歡分享，像我自己就超愛分享，不管是單身或非單身都不會影響IG動態頻率」、「這沒什麼好歸類的，每個人都有自己的生活方式，如果說把IG當一種日記呢，身心靈過得很富足想記錄下來未嘗不可！」