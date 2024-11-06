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不孕症並非僅是女性問題 醫：不孕症中男性因素占一半

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
伴侶在正常性生活且無避孕情況下，若超過1年仍無法懷孕，即可定義為不孕症，成大醫院泌尿部醫師林于巧表示，根據統計大約有15%伴侶深受不孕症困擾，而不孕症的因素中男性實際上占了約一半，無法生育並非傳統觀念認為僅是女性的問題，建議伴侶可共同檢查。記者萬于甄／攝影
伴侶在正常性生活且無避孕情況下，若超過1年仍無法懷孕，即可定義為不孕症，成大醫院泌尿部醫師林于巧表示，根據統計大約有15%伴侶深受不孕症困擾，而不孕症的因素中男性實際上占了約一半，無法生育並非傳統觀念認為僅是女性的問題，建議伴侶可共同檢查。記者萬于甄／攝影

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「我這麼年輕，精蟲怎麼會有問題？」台南一名35歲王先生和太太嘗試懷孕將近1年，但都沒有任何好消息，生育壓力更籠罩在夫妻倆心裡，輾轉到婦產科檢查，才發現竟是王男精液檢查異常，後轉介至泌尿科確診為靜脈精索曲張的不孕症，經矯正治療下，總算成功圓夢生子。

成大醫院泌尿部醫師林于巧表示，伴侶在正常性生活且無避孕情況下，若超過1年仍無法懷孕，即可定義為不孕症，根據統計大約有15%伴侶深受不孕症困擾，而不孕症的因素中男性實際上占了約一半，無法生育並非傳統觀念認為僅是女性的問題，建議伴侶可共同檢查。

她提到，男性不孕症原因包含先天染色體疾病、癌症、生殖系統阻塞、泌尿道發炎及靜脈精索曲張等，而不孕症的評估中，精液檢查是男性生育能力的重要檢測之一，此外近年來新增「精子DNA碎片化」檢測，可評估精蟲頭部所攜帶的DNA是否健康。

林于巧說，若碎片化程度越高則代表DNA越不健全，即使精液檢測其他指數正常，精蟲也可能存在缺陷，導致受孕困難、流產風險增加和提高人工生殖難度；年齡、靜脈精索曲張、生殖系統發炎、不良生活習慣、環境毒素及輻射線暴露，都可能導致精子DNA碎片化增加。

林于巧強調，男性不孕症或精蟲異常代表身體可能存在潛在疾病，近年來門診中也有不少從婦產科轉診的男性不孕症患者，呼籲男性應該重視精蟲健康程度，若有疑慮或懷孕困難的狀況，應盡早至泌尿科門診進行評估，若未及時接受檢查治療，長久下來易影響患者身心健康。

DNA 不孕症

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