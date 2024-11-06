立院衝突 陳玉珍牙被打斷了！醫曝先確認1重點

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立法院財委員會今天續審「財劃法」相關修正案，國民黨立委陳玉珍說，自己的牙齒在衝突中被打斷，等等要去補牙。牙醫師指出，健康的牙齒斷裂，可能是外力或自己本身用力，可由臉頰、嘴唇等軟組織是否受傷判斷，也可能是患者本身有蛀牙等因素，導致牙齒較脆弱，需經牙醫師診斷確認、給予適當治療。

財政委員會今討論「財政收支劃分法」相關修正草案，多位立委爆發肢體衝突，民進黨立委陳培瑜直指被藍委顏寬恒勒脖子、扯壞衣服，同黨立委賴惠員也說，跌坐在地上時被踹右臉；陳玉珍則在黨團記者會上表示，今天的衝突讓她的牙齒都被打斷了，等等還要去補牙。

牙醫師公會全聯會理事長江錫仁說，一般而言，碰到牙齒斷裂的患者時，一定要先檢查是否健康，有些牙齒因為蛀牙、神經壞掉等原因，這類牙齒甚至可能，在吃東西正常咬合時斷裂。

如果是健康的牙齒，就可能受外力影響，可藉由觀察臉頰、嘴唇等軟組織，如有受傷就可能是外力因素，有一句成語「咬牙切齒」，用來形容人很生氣的狀態，的確有些患者的牙齒，是在非常生氣時，自己用力咬合導致斷裂的。

江錫仁說，牙齒斷掉和整顆牙齒掉下來是不同的，牙冠斷掉的話，要看是否傷到神經，這類傷勢會讓患者「痛到受不了」，需盡快接受根管治療，也就是俗稱的「抽神經」；如果裂到琺瑯質或象牙質，尚未深及牙髓腔，不一定需要根管治療，但還是需要持續觀察，最好就醫由醫師判斷。

曾有說法指出，牙齒斷掉要趕快泡到牛奶裡，江錫仁說，整顆牙完整掉落，和前述牙齒斷裂不同，碰到這樣的狀況，要趕快用生理食鹽水，沖洗牙齒上的髒汙，並將牙齒泡在牛奶或生理食鹽水中，並由牙醫師協助植牙、固定，約有一半的機率成功接回。