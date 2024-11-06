導管主動脈瓣置換術 解決長輩心頭大患免開胸
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嘉義9旬黃姓婦人因嚴重主動脈狹窄合併嚴重心臟衰竭，需考慮置換人工瓣膜，家人擔心年紀太大不適合開胸手術；經嘉義基督教醫院心臟外科醫師陳胤嘉評估後，建議可施以「經導管主動脈瓣膜置換手術（TAVI）」，相較傳統開胸手術，有傷口小、恢復快的優點；在心臟血管內外科團隊陳胤嘉、張晟熙與蔡翰林3名醫師進行手術後順利出院。
依據衛生福利部2022年國人死因統計資料顯示，平均約22分鐘就有1人死於心臟疾病，高居死因第2位，隨著飲食習慣、生活型態及高齡化導致心臟疾病的盛行，經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI）已成為高風險患者治療嚴重主動脈狹窄的重要醫療方式。不僅讓患者能夠避免傳統開胸手術的創傷與感染風險，也大幅提高了手術的成功率，縮短病人恢復的時間。
嘉基心血管內科醫師蔡翰林表示，主動脈瓣膜狹窄是高齡者常見的退化性心臟瓣膜疾病，主要是因心臟的主動脈瓣膜增厚、鈣化，造成瓣膜無法完全打開，導致心臟無法有效地供血，進而引發胸痛、走路會喘、呼吸困難、頭暈甚至昏倒或猝死等症狀，這些症狀會隨著主動脈瓣的狹窄程度嚴重而變得更為惡化。
心血管外科醫師陳胤嘉表示，經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI）通常適用於年齡在75～80歲以上的中高風險主動脈瓣膜狹窄患者；經導管主動脈瓣膜置換術相較傳統開胸手術，有傷口小、恢復快的優點，可以透過鼠蹊部股動脈或其他小切口，經導管將支架型人工瓣膜置入心臟，不僅降低手術的創傷，還讓患者能在短時間內重返日常生活。健保也可在事前申請核可的情況下給付，但是經導管主動脈瓣膜置換術，並非每位患者都適合，仍需經醫師評估。
嘉基副院長楊正三表示，由於TAVI手術技術層面要求高，需有實力堅強且具豐富經驗的心臟內外科團隊通力合作，才能達到理想的手術效果。嘉基是雲嘉地區具有優秀內外科團隊能進行TAVI手術的醫院，並在最佳的術後照護下，患者在手術後的生活品質能明顯提升。根據最新的臨床研究，經導管主動脈瓣膜置換術的長期預後不遜於傳統手術，尤其在高風險患者有更高的成功率。希望能有更多的主動脈瓣膜狹窄病患及家屬瞭解這項技術，並在專業醫師的協助下，共同選擇適合的治療方案。
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