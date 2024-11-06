快訊

台南夜市捕獲野生子瑜、舒華 攤販老闆貼心1舉動「好好享受夜市」

選得比上次更好！重罪纏身的川普票數卻大進步

川普現身了！馬斯克帶兒子陪同緊盯開票 支持者歡呼聲連連

聽新聞
0:00 / 0:00

長新冠威脅再現 台大示警：恐導致疲憊、誘發皮蛇病毒

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大公衛學院教授陳秀熙表示，民反覆感染病毒導致的「長新冠」問題，近期備受國際討論，長新冠除過去所知的腦霧症狀外，也恐誘發體內皰疹病毒。本報資料照片
台大公衛學院教授陳秀熙表示，民反覆感染病毒導致的「長新冠」問題，近期備受國際討論，長新冠除過去所知的腦霧症狀外，也恐誘發體內皰疹病毒。本報資料照片

‧➥點選【美國大選開票不斷更新】川普拿下第二個搖擺州喬治亞！247：214領先賀錦麗

後疫情時代，新冠病毒仍對民眾造成影響，XEC變種病毒等，入冬後恐威脅台灣民眾。台大公衛學院流病及預醫研究所教授陳秀熙表示，民反覆感染病毒導致的「長新冠」問題，近期備受國際討論，長新冠除過去所知的腦霧症狀外，也恐誘發體內其他病毒，像是讓俗稱「皮蛇」的皰疹病毒等發作。

陳秀熙說，後疫情時代，民眾對病毒感染逐漸無感，但近期各大國際醫學期刊，開始關注長新冠衝擊，病毒不斷存在人體內，影響T細胞與免疫系統功能，造成自體免疫問題，即使患者未出現症狀，也可能激活皰疹病毒等，進而影響免疫系統中「清道夫細胞」功能，引發炎症、組織功能失調與損傷。

陳秀熙說，長新冠也會導致「下丘腦垂體-腎上腺軸」失調，影響免疫調節，增加血栓風險，引發中風等心腦血管疾病，神經元炎症和小膠質細胞激活，則會導致「腦霧」和輕度認知功能障礙。

長新冠患者運動後不適（PEM）是另一項重要症狀。陳秀熙表示，病毒感染導致粒線體功能障礙，微生物群失調，細胞產生能量的功能受到影響，導致人體容易疲勞，PEM是指人體在輕微身體、心理活動後，就出現極度疲勞的現象，例如上班族需要工作時，身體卻很疲憊、不想工作，即是徵兆之一，不僅影響生活，也讓民眾工作效率下降。

「即使進行輕度運動，患者也可能經歷嚴重的延遲性疲勞，且症狀會顯著加重。」陳秀熙表示，PEM患者在進行跑步等激烈運動後，若無適當控制運動量，症狀惡化的風險更高，往往需要長時間才能恢復， 這對日常生活和工作能力造成嚴重影響，限制了活動範圍，並增加生活負擔，而解決方式是盡量接種流感、新冠疫苗，避免一再感染病毒。

另外，陳秀熙提醒，2024全球登革熱病例翻倍成長，已造成8700人死亡，東南亞國家尤其受到影響，新冠疫後國際旅遊復甦，登革熱疫情恐因觀光活動被帶入台灣，並造成人類蚊蟲雙向傳播，尤其近期颱風頻傳，民眾務必做好孳生源清除，官方則應將個案數控制在1000例以下，才不會造成地方流行。

變種病毒 長新冠 陳秀熙

延伸閱讀

風災後登革熱防治關鍵期 本土病例+1屬於新北中和群聚

新冠XEC變種病毒傳播力強 台大示警：曾染疫者也難抵抗

廣州村莊每周放飛30萬隻蚊 「以蚊治蚊」有效防控登革熱

COVID-19新變異株歐美竄升 羅一鈞：尚無本土病例

相關新聞

不孕症並非僅是女性問題 醫：不孕症中男性因素占一半

「我這麼年輕，精蟲怎麼會有問題？」台南一名35歲王先生和太太嘗試懷孕將近1年，但都沒有任何好消息，生育壓力更籠罩在夫妻倆...

影／台澳消防員2025公益月曆 女消防員周佩儒展現亮點

澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處（Trade and Investment Queensland）今年邀請台灣消防員，遠...

立院衝突 陳玉珍牙被打斷了！醫曝先確認1重點

立法院財委員會今天續審「財劃法」相關修正案，國民黨立委陳玉珍說，自己的牙齒在衝突中被打斷，等等要去補牙。牙醫師指出，健康...

冬天病毒感染使用抗生素要注意 醫：避免陷入無藥可醫

明天就是立冬，流感病毒、新冠病毒、呼吸道融合病毒感染患者將逐漸增加，但新冠疫情後，國內抗生素抗藥性超級細菌迅速增長，若未...

國內石綿瓦屋尚有24萬棟 環境部補助民眾清運

石綿因具優異防火、絕緣、耐磨等特性，早期被廣泛使用於建材，後來研究陸續發現其危害，因此逐步加嚴管制。根據環境部調查統計，...

天冷！50歲男連3天吃羊肉爐補冬 脖子、頭皮全是痘痘

明天立冬，不少民眾早就吃起羊肉爐、薑母鴨等藥膳進補．50歲陳男皮膚敏感，日前天氣轉涼連吃3天羊肉爐，脖子跟頭皮長滿痘痘，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。