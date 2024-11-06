長新冠威脅再現 台大示警：恐導致疲憊、誘發皮蛇病毒

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後疫情時代，新冠病毒仍對民眾造成影響，XEC變種病毒等，入冬後恐威脅台灣民眾。台大公衛學院流病及預醫研究所教授陳秀熙表示，民反覆感染病毒導致的「長新冠」問題，近期備受國際討論，長新冠除過去所知的腦霧症狀外，也恐誘發體內其他病毒，像是讓俗稱「皮蛇」的皰疹病毒等發作。

陳秀熙說，後疫情時代，民眾對病毒感染逐漸無感，但近期各大國際醫學期刊，開始關注長新冠衝擊，病毒不斷存在人體內，影響T細胞與免疫系統功能，造成自體免疫問題，即使患者未出現症狀，也可能激活皰疹病毒等，進而影響免疫系統中「清道夫細胞」功能，引發炎症、組織功能失調與損傷。

陳秀熙說，長新冠也會導致「下丘腦垂體-腎上腺軸」失調，影響免疫調節，增加血栓風險，引發中風等心腦血管疾病，神經元炎症和小膠質細胞激活，則會導致「腦霧」和輕度認知功能障礙。

長新冠患者運動後不適（PEM）是另一項重要症狀。陳秀熙表示，病毒感染導致粒線體功能障礙，微生物群失調，細胞產生能量的功能受到影響，導致人體容易疲勞，PEM是指人體在輕微身體、心理活動後，就出現極度疲勞的現象，例如上班族需要工作時，身體卻很疲憊、不想工作，即是徵兆之一，不僅影響生活，也讓民眾工作效率下降。

「即使進行輕度運動，患者也可能經歷嚴重的延遲性疲勞，且症狀會顯著加重。」陳秀熙表示，PEM患者在進行跑步等激烈運動後，若無適當控制運動量，症狀惡化的風險更高，往往需要長時間才能恢復， 這對日常生活和工作能力造成嚴重影響，限制了活動範圍，並增加生活負擔，而解決方式是盡量接種流感、新冠疫苗，避免一再感染病毒。

另外，陳秀熙提醒，2024全球登革熱病例翻倍成長，已造成8700人死亡，東南亞國家尤其受到影響，新冠疫後國際旅遊復甦，登革熱疫情恐因觀光活動被帶入台灣，並造成人類蚊蟲雙向傳播，尤其近期颱風頻傳，民眾務必做好孳生源清除，官方則應將個案數控制在1000例以下，才不會造成地方流行。