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90歲婦嚴重心臟衰竭 嘉基經導管主動脈瓣膜置換救命

中央社／ 嘉義市6日電

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高齡90歲黃姓老婦人因呼吸喘，檢查發現有主動脈嚴重狹窄合併心臟衰竭，恐引發猝死，嘉義基督教醫院進行經導管主動脈瓣膜置換手術後，已順利出院返家休養。

嘉基今天發布新聞稿，黃姓老婦人因呼吸喘到院求診，經檢查發現有主動脈嚴重狹窄合併心臟衰竭，須考慮置換人工瓣膜，考量患者年紀大，經心臟外科醫師陳胤嘉評估後，建議進行經導管主動脈瓣膜置換手術（TAVI）。

嘉基指出，隨著飲食習慣、生活型態及高齡化，導致心臟疾病盛行，經導管主動脈瓣膜置換術已成高風險患者治療嚴重主動脈狹窄的主要醫療方式，不僅能避免傳統開胸手術，也大幅提高手術成功率，縮短患者恢復時間。

陳胤嘉表示，主動脈瓣膜狹窄是高齡者常見退化性心臟瓣膜疾病，進而會引發胸痛、走路會喘、呼吸困難、頭暈等，嚴重者甚至會猝死。

陳胤嘉指出，經導管主動脈瓣膜置換術通常適用於年齡75至80歲以上主動脈瓣膜狹窄患者；這項手術傷口小、恢復快，可透過鼠蹊部股動脈或身體其他部位小切口，經導管將支架型人工瓣膜置入心臟，大幅降低手術創傷，患者也能在短時間重返日常生活。

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