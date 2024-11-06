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台南去年腦中風奪走1183條人命 衛生局：當心早晚溫差

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
明天周四立冬，時序進入秋冬之際，台南近期早晚也開始有明顯溫差，南市衛生局呼籲民眾注意適時添加衣物、做好保暖措施外，更提醒民眾牢記FAST行動口訣，把握急性腦中風黃金治療時間，減少失能與死亡風險。圖／南市衛生局提供
明天周四立冬，時序進入秋冬之際，台南近期早晚也開始有明顯溫差，南市衛生局呼籲民眾注意適時添加衣物、做好保暖措施外，更提醒民眾牢記FAST行動口訣，把握急性腦中風黃金治療時間，減少失能與死亡風險。圖／南市衛生局提供

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明天周四是立冬，時序進入秋冬之際，台南近期早晚也開始有明顯溫差，南市衛生局除呼籲民眾注意適時添加衣物、做好保暖措施外，更提醒高風險族群當心溫度驟降、溫差過大等關係，造成血壓升高，誘發心臟病或中風急性發作。

衛生局表示，腦中風為全球人口死亡與失能的主要原因，根據衛福部統計，去年度因腦血管疾病死亡為台南十大死因排名第4，共奪走1183條寶貴的人命，及早識別和治療腦中風可顯著降低其帶來的危害與後遺症，更可減少腦中風對家庭和社會帶來的沉重負擔。

衛生局說明，「FAST行動」就是拯救腦中風患者的關鍵，F代表微笑Face，可觀察微笑時是否有臉部表情不對稱，或出現嘴角歪斜現象；A是舉手Arm，注意在舉起雙手時，手臂是否無力或單側手臂下垂。S為說你好Speech，透過一句簡單的話或回答問題，觀察是否出現言語不清或語無倫次的情況，最後T則是時間Time，記下症狀出現時間。

衛生局強調，倘若民眾發現家人無法做到微笑、舉手、說你好的任一項動作，應趕緊記下症狀出現的時間，並立刻撥打119，由家人或朋友陪同迅速就醫，把握「急性中風搶救黃金4.5小時」，可減少失能與死亡風險，呼籲牢記FAST行動口訣，保護自己也挽救身旁親友的生命。

死亡 腦中風 衛生局

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