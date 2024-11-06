早產兒照顧重擔 勞動部評估放寬使用「家庭照顧假」

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早產兒不只是出生體重輕，為減少後遺症、維持健康，相關藥品、補充品費用少不了，比起一般孩子，出生半年花費就多出約數十萬元。早產兒基金會與跨黨派立委呼籲政府針對不同周數新生兒給予津貼，並且加速藥證健保給付、適應症放寬使用等。

台灣早產兒的出生率逐年攀升，據國健署統計，2023年新生兒總數為13萬5614人，其中有10.87%為早產兒。29周以下早產兒平均花費高達16萬元；30到33周出生則花費約8.7萬元；34至36周則花費約6.2萬元。早產兒基金盼政府依出生周數給予2、4、6萬元不等的養育津貼。

立委李彥秀表示，早產兒需要不少營養補充品，包括鐵劑、維他命D3、母乳添加劑、早產兒奶粉、專用矽膠帶、人工皮、矽膠鼻胃管等。立委羅廷瑋提出，罕病、早產家庭的醫療照顧假，希望全年可達18天，以減輕家體負擔。

早產兒基金會董事長張瑞幸表示，早產兒家庭不只有醫療挑戰，還要面臨身心發展及社會支持，目前健保已經協助導入醫療藥品給付，但還有自費營養補充品以及部分專案進口藥品台在灣未申請藥證無法健保給付等問題。

新生兒科醫學會楊生湳理事長指出，近十年來有關新生兒最新最好的治療藥品及醫材，在國家的支持下已經盡快的核准進口。然有部分治療醫材及藥品，因不在健保給付的範疇，使得貧困弱勢家庭，因為經濟狀況無力負擔而陷入兩難，因此重新審視新生兒照護政策的完整及持續性，進行適當的調整有其必要性。

健保署長石崇良表示，目前針對早產兒常見疾病用藥，視網膜病變的血管抑制藥物、動脈導管閉鎖不全藥物、呼吸刺激劑等採取彈性作法，預計最快明年2月初可以生效，納入健保給付，減輕家庭負擔。

食藥署副署長王德原指出，在營養添加劑部分，正在調整法規、修改規格標準，法規面將鬆綁，讓母乳添加劑等放寬進口規範。

勞動部勞平司長黃維琛說，早產兒跟其他新生兒的需求不同例如早療、醫院回診等需求特別現在有家庭照顧假，但一年只有七天，並且一次要請一天，使用上不太方便，會檢討是否能使用更彈性，也會評估天數放寬。然而，不少中小企業雖然有意支持勞工生產，但實務上仍會面臨人力問題，或許可以評估增加有薪假的薪水支應是否由雇主，或是由社政、衛政體系支持。