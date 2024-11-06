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北市國打開台灣音樂史 聽見許石、楊三郎青春戀歌

中央社／ 台北6日電

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今年是台灣二戰後最膾炙人口的兩名台語歌曲創作者楊三郎與許石105歲誕辰，台北市國樂團將推出「青春戀歌」許石與楊三郎作品音樂會，向兩名音樂前輩致敬。

根據北市國今天發布的新聞資料，北市國邀請流行音樂文史工作者劉國煒擔任總策劃，他表示，這場音樂會有家屬對於音樂家們的愛，也有學生對於老師的愛。劉國煒分享，在接觸許石後代的過程讓他十分感動，「家屬不藏私，收取正常授權費，只希望先人的創作可以繼續被後代聽見持續流傳。」

北市國這次邀請的資深唱將歌手紀露霞、劉福助、林秀珠與高義泰等，都是當年許石與楊三郎的愛徒，大家感念老師當年無私傾囊相授，全無二話、一口答應，要唱出老師歌曲中浪漫的時代深情。音樂會將由音樂學者徐玫玲擔任導聆與主持，為聽眾爬梳這些樂曲背後的精采故事。

音樂會曲目以作曲家李和莆的「南瀛傳說 安平南都」開場，上半場將演出許石的「初戀日記」與「夜半路燈」、楊三郎的「港都夜雨」、「春風歌聲」等；下半場帶來許石的「鑼聲若響」、「安平追想曲」與楊三郎的「望你早歸」與「孤戀花」等等，4名歌手也將大合唱「南都之夜」。

北市國團長鄭立彬表示，許石與楊三郎作品映照土地、人民與情感，希望透過這場音樂會，讓國樂能跟台灣本土文化有更深連結。

擔任指揮的北市國副指揮詹秉翔表示，這場音樂會雖然風格傾向復古，但音樂會將以北市國燦爛的交響編制加上樂曲本身的元素融合，提煉出更深沉多元的經典新意。

「青春戀歌」許石與楊三郎作品音樂會將於11月9日及10日演出，地點在台北中山堂中正廳。

北市 國樂 音樂會

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