他看到魔神仔又尿失禁 竟是吃到「墨西哥宗教魔物」

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吃了20朵野菇竟看到「魔神仔」還尿失禁？毒物科醫師指出，一名69歲男性某天吃了自己採摘的野菇，之後出現頭暈、尿失禁及幻覺，患者的尿液含有「裸蓋菇素」（Psilocybin）代謝物，疑誤食綠褶菇或赭黃裸傘，含裸蓋菇素類的野菇，在墨西哥一帶用於宗教儀式，當地稱之「魔菇」，該名男子因即時就醫，未因誤食毒菇而威脅生命。

台灣屬於亞熱帶氣候，溼熱多雨的環境適合許多種類的蕈菇生長，尤其是雨後山間、農地、草地、竹林經常會長出朵朵小傘狀的蕈菇，若摘下煮食可能讓自身暴露於食品中毒的風險。

食藥署研究檢驗組科長林澤揚指出，近年受理4例各縣市政府衛生局送驗，因民眾自行採食野菇而引發食品中毒的案例，經分子生物檢驗技術進行DNA物種鑑別，確認有3例為綠褶菇、1例為擬灰花紋鵝膏。

林澤揚表示，有毒的綠褶菇與擬灰花紋鵝膏，可能被當成可食用的菇類，綠褶菇全株有毒，生長季節多為春夏秋季，廣泛分布在台灣平原地區，民眾自行採摘誤食機率大，臨床症狀常見有噁心、嘔吐、腹痛、血便及脫水等腸胃炎症狀；擬灰花紋鵝膏則含有強烈的毒性成分環肽毒素，可能對人體肝臟、腎臟和中樞神經系統造成嚴重損害。

衛福部暨台北榮總毒藥物防治諮詢中心成立於1985年7月，並於1986年2月起對外提供免費的24小時中毒諮詢服務，中心主任楊振昌說，1986至2023年間共有282位蕈類中毒諮詢個案，平均每年約7.4名蕈類中毒個案，最常通報的蕈類中毒個案為「綠褶菇」。

楊振昌曾收治一名69歲男性，患者某天下午5時許，吃了自己採摘的野菇約20朵，之後出現頭暈、尿失禁，以及「看到魔神仔」的幻覺，被送至醫院急診就醫、生命徵象穩定，尿液鹼性藥物篩檢出「脫磷酸裸蓋菇素」（Psilocin），為「裸蓋菇素」的代謝物，但因檢體保存不當，無法DNA鑑定，若有照片可協助外觀鑑定，採摘時為白色可能為綠褶菇，褐黃色則可能為赭黃裸傘。

楊振昌說，含「裸蓋菇素」的蕈類俗稱為魔菇，在墨西哥一帶用於宗教儀式，其他地區如北歐則有濫用個案，毒素成分主要為「裸蓋菇素」，其次為裸蓋菇素的代謝物「脫磷酸裸蓋菇素」（Psilocin）與「苯乙胺」（Phenylethylamine），會產生迷幻、交感神經興奮、及副交感神經的拮抗作用。

楊振昌表示，這類蕈類中毒後30至60分鐘，可產生頭暈、無力、焦慮，及擴瞳、視力模糊、脈搏加速、高血壓等交感神經興奮表徵，並可能有時空錯亂、幻覺及躁動不安，少數人會有反社會行為，多數症狀在4小時內會消失，少數病患的欣快感則會持續至12小時，極少數病患則會有影像倒敘現象，嚴重者主要為兒童，可能會有昏迷、高燒、抽搐及死亡。

食藥署提醒，路邊的野生菇類，應遵守「不採不食」的原則，也不要送給親友，以免因誤食而危害身體健康，如因誤食不明野菇出現生理不適的中毒症狀時，應盡速就醫並保留食餘檢體。楊振昌說，要保存蕈類檢體不受汙染，需盡速烘乾，包含日曬4天、平底鍋煎60至70度、低溫烘烤等。