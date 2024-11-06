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羅慧夫基金會國際義診26年 蒙古病童嬤跪拜大禮謝恩情

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
長庚醫院顱顏中心主治醫師盧亭辰說，唇顎裂手術相當困難，國外病童不像台灣患者，手術前難以先做術前準備，不少患者需要動刀二、三次才能解決問題。記者林琮恩／攝影
長庚醫院顱顏中心主治醫師盧亭辰說，唇顎裂手術相當困難，國外病童不像台灣患者，手術前難以先做術前準備，不少患者需要動刀二、三次才能解決問題。記者林琮恩／攝影

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亞洲地區唇顎裂等顱顏疾病盛行率高，卻缺乏足夠的整形外科醫療資源，羅慧夫顱顏基金會1998年展開國際行動，至今26年，累計走入9個國家，服務2萬3370人次海外患者，羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶分享在蒙古的義診經驗，有位病童阿嬤，每次回診時都向醫療團隊行「跪拜大禮」表達感謝。

長庚醫院顱顏中心主治醫師盧亭辰說，自己從總醫師時期隨師長參與義診，至今已累計13年經驗，唇顎裂手術相當困難，且國外病童不像台灣患者，手術前難以先做術前準備，不少患者需要動刀二、三次才能解決問題，而義診過程中，除醫師團隊外，麻醉科醫師更是承擔病人安全的重要角色。

除了義診，羅慧夫基金會至今培育183名種子醫師來台學習。盧亭辰說，亞洲地區顱顏盛行率較高，約為500分之1至700分之1，東南亞國家顱顏病人數量很多，其中菲律賓是天主教國家，民眾受信仰影響不流產，印尼則因人口基數大，顱顏患者非常多；但這些國家整形外科醫師人數少，印尼全國僅300位整外醫師，比率相當稀少，基金會訓練種子醫師的作法，可讓醫療資源在地生根，幫助更多病患。

曾出演「村裡來了個暴走女外科」的影后蔡淑臻，今年隨義診團至蒙古義診。她表示，義診過程中與病童舒米亞有許多互動，對方年僅12歲，卻相當成熟，還會提醒母親要跟醫療團隊道謝，義診團至他居住的蒙古包探訪時，也會招呼客人，確認大家都獲得照顧，才安心坐下，「但他卻說他沒有朋友，其實像這樣成熟的孩子，比我們這些正常長大的人，值得擁有更好的人生。」

外交部非政府組織國際事務會執行長陳剛毅說，羅慧夫醫師從美國愛荷華州一處小城鎮來台，創建全台第一個自殺防治中心、第一個小兒麻痺中心與顱顏中心、燒燙傷中心，「把愛從遙遠之處帶來台灣」，如今基金會透過國際服務，把愛再帶到全球各地，讓病童重獲新生；台灣雖不是聯合國成員，但國際參與不能自外，外交部規畫，每年資助數以千計的台灣青年，至國際非政府組織實習。

羅慧夫基金會董事長柯雯青說，國際義診不僅是醫療救助的展現，更是心靈重建的見證，基金會在松菸文創園區，舉辦「厚依水水」國際行動26年展覽，並設置互動環節，讓觀展民眾親身體驗，國際行動面臨的挑戰，展覽將持續至下周三。

羅慧夫基金會董事長柯雯青說，國際義診不僅是醫療救助的展現，更是心靈重建的見證。記者林琮恩／攝影
羅慧夫基金會董事長柯雯青說，國際義診不僅是醫療救助的展現，更是心靈重建的見證。記者林琮恩／攝影
羅慧夫顱顏基金會1998年展開國際行動，至今26年，累計走入9個國家，服務2萬3370人次海外患者，執行長陳依伶（右2）分享在蒙古的義診經驗，有位病童阿嬤，每次回診時都向醫療團隊行「跪拜大禮」表達感謝。記者林琮恩／攝影
羅慧夫顱顏基金會1998年展開國際行動，至今26年，累計走入9個國家，服務2萬3370人次海外患者，執行長陳依伶（右2）分享在蒙古的義診經驗，有位病童阿嬤，每次回診時都向醫療團隊行「跪拜大禮」表達感謝。記者林琮恩／攝影
曾出演「村裡來了個暴走女外科」的影后蔡淑臻，今年隨羅慧夫基金會義診團至蒙古義診。記者林琮恩／攝影
曾出演「村裡來了個暴走女外科」的影后蔡淑臻，今年隨羅慧夫基金會義診團至蒙古義診。記者林琮恩／攝影

羅慧夫 義診 醫師

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