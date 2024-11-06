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環評法預告修正 光電、旅館等環評擬移轉地方審查

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部考量漁港、學校、旅館、太陽光電等部分開發行為特性及對環境影響，預告修正上述環評審查、監督權責為各縣市政府，預計明年7月起正式實施。聯合報系資料照片
環境部考量漁港、學校、旅館、太陽光電等部分開發行為特性及對環境影響，預告修正上述環評審查、監督權責為各縣市政府，預計明年7月起正式實施。聯合報系資料照片

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環境部為健全環評審查制度以提升政府治理效能，並強化與地方政府分工合作辦理環評案件審查及監督，將於9日預告修正「環評法」施行細則第12條，除納入小水力開發行為的管轄權分工，也務實考量漁港、學校、旅館、太陽光電等部分開發行為特性及對環境影響，調整其環評審查、監督權責為各縣市政府，預計明年7月起正式實施。

環境部表示，本次修正主要考量旅館、觀光旅館開發行為多屬地區性中、小型開發行為，影響特性相似具共通性環境議題，統一由地方政府管轄，能促使區域性案件的環評審查基準具一致性，並通盤納入周邊整體環境負荷，確保環境保護、區域在地發展能兼籌並顧。

另環評法第2條明訂主管機關在中央為環境部，也明確賦予地方政府環評審查及監督權責，為增加地方政府環評實務經驗，提升辦理能力，環境部定期與地方交流，除辦理環評審查、監督業務交流會、法規講習，共同促進提升環評職能與人才培育外，並透過考評制度，督導地方持續精進環評業務。本次修正草案業已與地方政府環保機關研商並取得共識，除少數縣市擔心執行人力量能不足外，絕大多數縣市皆表示同意。

環境保護司長徐淑芷指出，本次預告修正相關資料已公開於行政院眾開講平台，各界可於12月10日前的預告期間提供意見或修正建議，預告期滿後，環境部將辦理後續法制作業程序，相關管轄權移轉預計於2025年7月1日起施行，若是目前環境部已受理審查的旅館等相關案件也會陸續審完，後續監督再轉移給地方政府。

主管 環境部 環評

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