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颱風後宜蘭「三星蔥」飆漲破歷史紀錄 每公斤拍賣價900元
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康芮颱風過後，蔬菜產地受損致菜價上揚，宜蘭「三星蔥」在台北農產運銷公司的拍賣價飆漲每公斤最高價900元、平均價570元，無論高價與均價都飆破紀錄，雙雙創下歷史新高價。
根據統計，以往每年11月的三星蔥拍賣價格，每公斤最高價大約400元上下，平均價200多元，今年10月30日的平均價423.9元，已經比往年的11月，大漲超過一倍；康芮颱風過後，產地與產量都還沒恢復，三星地區農會每天的「三星蔥」出貨量僅400公斤左右，不到平常一半。
今天三星地區農會運往台北農產運銷公司拍賣的「三星蔥」數量只有235公斤，量少價揚，再飆新天價，創下每公斤最高價900元、平均價570元，價格約是歷年11月同期的兩倍以上，無論高價與均價都雙雙創下北農史上的新高紀錄。
三星地區農會總幹事李智遠表示，這次三星蔥價格飆漲「創下歷史天價」，由於康芮造成各地青蔥產地受創嚴重，三星蔥也出現零星災情，各地產量大幅縮水，價格勢必水漲船高，就算是蔥農最近重新復耕，也要等到100天後才能逐漸恢復產量，高價震盪可能還會維持一陣子。
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