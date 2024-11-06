氣溫驟降引起發燒？ 醫警示：可能與康芮颱風有關

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康芮秋颱帶來強降豪風，加上東北季風南下，全台氣溫逐漸轉涼，長時間降雨，若防護不足，民眾容易受寒感冒；光田綜合醫院感染科主任楊清鎮醫師提醒，赤腳涉水後若出現發燒、頭痛等類似感冒的症狀，可能是「鉤端螺旋體病」感染，需注意此病初期症狀與感冒相似，易被誤判切勿輕忽。

過往研究顯示，鉤端螺旋體病（Leptospirosis）發病高峰期多在夏季，主要是因為夏季颱風頻繁，暴雨洪水沖刷土壤，將潛藏的鉤端螺旋體菌帶至地表積水和淤泥中；今年至10月底仍有颱風侵台，延續至夏末秋初，鉤端螺旋體病的風險也可能隨之增加；暴雨或颱風過後，這些病菌容易散布在淹水地區。清理淹水現場時，赤腳作業的民眾若皮膚有傷口，或不慎接觸到污染的水源，透過口腔、眼睛、鼻腔等途徑，可能會增加感染風險。

楊清鎮醫師表示，今年侵台的颱風多數都帶來嚴重的淹水災情，尤其是在低窪地區，民眾面臨著鉤端螺旋體病等感染的風險，過去在台中沙鹿也曾發生過一起鉤端螺旋體病。

該名患者開始僅出現似流感的感冒症狀，在醫師的問診中，患者提到解尿困難，進一步檢查後，抽血顯示腎功能指數異常，醫師隨即安排緊急住院，並注射抗生素治療感染，最終患者康復出院；若未能及時發現鉤端螺旋體病，患者可能會影響肝、膽、腦等其他器官，導致多重器官衰竭、肝腎損害甚至死亡。

楊清鎮醫師提醒，若腳部有任何小傷口，在清掃污水淤泥時務必穿著適當的防護鞋，避免直接接觸污水，如果出現類似感冒的症狀，例如發燒、頭痛等，切勿輕忽，應盡速就醫及早治療。