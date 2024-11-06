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從設計到完工花了20年 台大人文館摘下台灣建築獎首獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2024台灣建築獎今天揭曉。首獎由簡學義（竹間聯合建築師事務所）設計的台灣大學人文館獲得。圖／竹間聯合建築師事務所提供
2024台灣建築獎今天揭曉。首獎由簡學義（竹間聯合建築師事務所）設計的台灣大學人文館獲得。圖／竹間聯合建築師事務所提供

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2024台灣建築獎今天揭曉。首獎由建築師簡學義（竹間聯合建築師事務所）設計的台灣大學人文館摘下，這棟建築從設計到完成歷經近20年的漫長時間。佳作獎有3件：南竿二六據點轉譯活化再利用（常式建築師事務所）、礁溪國小運動場及地下停車場（田中央聯合建築師事務所）、台灣電力公司萬大水力發電廠辦公室（黃明威建築師事務所+擊壤設計營造）。

今年特設台灣建築新人獎，參選資格為45歲以下建築師的作品，以及執業的第一件作品。由林柏陽建築師事務所設計的新竹市香山區那魯灣里民集會所獲得。

主辦單位建築師雜誌表示，台灣建築獎於9月20日徵件截止，今年共有220件作品參選。10月5日召開複選會議，從5名評審書面審查有票數的54件作品中，投票及討論選出10件作品進入決選，共同角逐今年的台灣建築獎。評審團於10月25日至27日進行現勘後召開決選會議，今天揭曉得主。

評審委員包括：OMA台灣總監林家如、境向聯合建築師事務所主持建築師陳良全、銘傳大學建築系專任副教授褚瑞基、趙建銘建築師事務所主持建築師趙建銘、淡江大學建築系副教授賴怡成。

複選會議中，評審們分別提出對於選出本屆作品的看法，以及今年度希望表彰的精神。賴怡成認為今年所要表揚的作品，應該彰顯現階段我們面對的問題，例如文資建築再利用、都市裡如何利用開放空間打開公共性，以及隨著今年度更多社宅的完工，如何看待建築師的社會責任等；林家如及趙建銘建築師著重第一輪出線的多元性；褚瑞基敦促大家重視類文資和再改造的建築。本屆評審召集人建築師陳良全認為建築應能回應整體變動的環境。

●2024台灣建築獎入圍名單如下：

台灣大學人文館／竹間聯合建築師事務所

國立政治大學公共行政及企業管理教育中心／潘冀聯合建築師事務所

桃園市立圖書館新建總館／郭自強建築師事務所+株式會社梓設計

南竿二六據點轉譯活化再利用／常式建築師事務所

台中市烏日綜合社會福利館興建工程／合寬建築師事務所+廖嘉舜建築師事務所

礁溪國小運動場及地下停車場／田中央聯合建築師事務所

土城員和段青年社會住宅／陳章安聯合建築師事務所

台灣電力公司萬大水力發電廠辦公室／黃明威建築師事務所+擊壤設計營造

石壁竹創森計畫／大藏規劃設計有限公司、常民居構築工程有限公司

新竹市香山區那魯灣里民集會所／林柏陽建築師事務所

南竿二六據點轉譯活化再利用獲2024台灣建築獎佳作獎。圖／常式建築師事務所提供 趙宇晨攝影
南竿二六據點轉譯活化再利用獲2024台灣建築獎佳作獎。圖／常式建築師事務所提供 趙宇晨攝影

建築師 趙建銘

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