7成民眾愛用電子票券！宜睿智慧推點數生態圈 王品餐券8.6折起再享2%回饋

不怕搞丟、不怕忘記帶，還可以保留餘額分次使用的電子票券，越來越受現代民眾歡迎，根據市調公司統計，使用票券消費的民眾有7成偏好使用電子版；而對於公司福委們來說，透過電子票券發放年節、尾牙贈禮，也能有效節省人力管理成本、紙張成本。迎接尾牙旺季，電子票券品牌Edenred宜睿智慧今年更將電子票券與點數服務結合，打造EdenPoint點數生態圈，連結品牌商家與企業員工福利，讓企業會員隨時都能享受專屬優惠。

Edenred至今已與超過100家知名連鎖品牌共同打造點數生態系統，跨足餐飲業者、超商業者、百貨集團、旅遊業者。今年除了新增「轉贈」功能滿足用戶分享使用需求，近期更推出EdenPoint機制，企業員工除了使用公司提供的福利票券，還可以自行以員購價格在「即享券員購商城」續購喜愛的電子票券並獲得回饋點數，點數累積後即可再折抵票券購買金額，放大回饋點數，讓員工福利再延續。