食藥署確認了！濟生咖哩粉驗出蘇丹紅 疑源自印度薑黃粉

濟生公司「飛馬牌特調咖哩粉」近期被驗出含蘇丹色素一號，相關原物料經衛福部食藥署國家檢驗室檢驗，今公布確認檢出蘇丹色素，食藥署全面針對111年至今年11月3日，還在效期內的咖哩粉全面清查，統計有22家業者輸入，將由衛生單位協助全面清查。

食藥署副署長林金富說，本起案件是由新北市在後市場例行檢查時，發現濟生公司特條咖哩粉檢出蘇丹色素，業者總公司登記在台北市、工廠則在雲林縣，經跨縣市合作稽查，到濟生公司斗六廠稽查這批咖哩粉，共生產5253盒、每盒600克，將現場留樣的1和以及9件原物料帶回，經食藥署研減組檢驗，發現檢出蘇丹色素的訊號，薑黃粉經定性也檢出蘇丹色素，但定量過程中發現基質干擾嚴重，昨晚順利完成檢驗。

林金富強調，目前針對違規的印度製造廠直接禁止輸入，對於印度薑黃粉則會採全面監視查驗，合格才能輸入，由於這是危害人體、不得添加的物質，據食安法第15條規定，違規業者可處7年以下有期徒刑，併科8000萬以下罰金。

今年蘇丹色素事件在5月後告一段落，林金富表示，衛生局在後市場稽查沒有停，5月底至10月有264件在後市場抽驗，其中251件合格、12件檢驗中、1件不合格，就是本次公布的品項，今年度後市場稽查完全沒有停，才會檢出這件不合格。

北區管理中心主任鄭維智表示，本批產品共計5253盒、已銷售至9縣市，統計至11月5日共計下架回收1958盒，共計1174.8公斤，本案由台北市衛生局於11月1日移地檢署偵辦，由於咖哩粉原料組成多元，發現薑黃可能性大，食藥署全面針對111年至今年11月3日，還在效期內的咖哩粉全面清查，統計有22家業者輸入，將由衛生單位協助全面清查。

強化措施部分，鄭維智表示，昨日起邊境管制措施，將印度薑黃調整為監視查驗，為期1年逐批檢驗蘇丹色素，只要查一律銷毀不予退運；外界關注，年初爆發食安事件後加強的管制措施是否破功。

林金富指出，從這批印度薑黃粉是112年進口，也就是今年初管制措施實施前就輸入的，目前邊境管制措施確實有效，會秉持過去的作業流程，和地方衛生局合作，已輸入的會在後市場全面清查，有結果會盡快對外說明。

● 食安小辭典：監視查驗

監視查驗與100%逐批查驗，都針對高風險食品採取100%抽驗。

進口食品業者食品入關時，會依照不同風險等級，抽驗食品批數；主要分為「逐批查驗」與「抽批查驗」，逐批查驗是指，申請查驗的每批次產品需連抽五批，達到「連續5批、總重為調整前3倍」才會調降為加強抽批；抽批查驗分為一般抽批（抽驗率為2%到10％）、加強抽批（抽驗率20％到50％）。