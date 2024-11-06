入秋台北首度跌破20度低溫…銀杏1情況可能海警 不排除還有颱風生成

今明兩天的天氣還是受到東北季風影響，中央氣象署預報員李孟軒今天表示，溫度方面，北部、東北部整天偏涼，其他地區有早晚偏涼的情形，明天清晨各地氣溫偏低。

他說，明晚到周六清晨銀杏颱風大致上通過呂宋島的北部海面，往西移動到南海，這段期間相對距離台灣較近，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北山區有局部大雨，尤其宜蘭有局部豪雨情形。

目前天氣部分，李孟軒表示，台灣上空整體上雲量偏多的地方在桃園以北和東半部，有局部短暫雨。另外，雲圖上比較清楚的系統是銀杏颱風，目前在菲律賓呂宋島東方的海面上，它的結構還是比較扎實，目前強度是中度颱風，七級風的暴風半徑有180公里。

銀杏颱風最新官方路徑部分，李孟軒表示，預估它未來路徑大致朝西北西偏西的方向，明天晚上到周五白天通過呂宋島北方海面，再進入南海。可能周日之後往西南方向墜下去，未來強度有減弱趨勢。依照目前路徑，離台灣比較近的時間落在明晚到周六清晨，台灣受到它的外圍雲系影響，東半側、大台北地區有局部短暫陣雨情形，有些局部大雨，甚至宜蘭有局部豪雨現象。

未來降雨趨勢，李孟軒表示，今天到明天偏向東北季風影響為主，降雨較多的地方在桃園以北、東北部地區，整天有些降雨情形，尤其宜蘭降雨比較明顯，花東地區和中南部山區有些午後降雨情況。明晚到周六清晨是銀杏颱風相對較為接近台灣的時候，它偏南通過，還是會有些外圍雲系影響，比較明顯降雨在大台北、宜蘭、花蓮一帶，尤其是宜蘭地區可能有局部豪雨，基隆北海岸、大台北山區、花蓮也可能有局部大雨。

李孟軒表示，預估雨勢周六白天有趨緩現象。不過，到了周日之後，會有下一波東北季風影響，北部和東北部地區降雨機會比較高，宜蘭地區降雨會比較明顯。

溫度部分，李孟軒表示，今明兩天是相對偏涼的情形，今天清晨台北最低溫出現19.5度，入秋以來第一次降到20度以下溫度。預估明天清晨這段期間，各地溫度偏低，大致上19至21度之間，和今天清晨相比持平或相差1度左右。北部和東北部今明兩天高溫23至24度，花東24至25度，中南部28度左右，中南部日夜溫差大。

李孟軒表示，周五、周六東北季風有減弱趨勢，不過周五還是偏涼，周六氣溫有比較回升情形。周日有下一股東北季風影響，北部高溫略為下降一些，東北季風強度和現在這一波相比弱一點，低溫23至24度左右。

是否有發布颱風警報可能？他表示，明天晚上到周五通過呂宋島北方海面，依照目前路徑，沒有到發布海警程度，由於路徑仍有不確定性，如果路徑偏北的情況，會有一些發海警機率，目前看來仍偏低。