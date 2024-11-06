前港姐曾瑞珊來台移植小腸救兒 醫揭移植手術最困難的是這點

前港姐曾瑞珊婚後淡出演藝圈把重心放在家庭，夫妻倆育一對子女，其中13歲大兒子「甘甘」從小有腸扭轉問題，6歲前經歷6次手術，為了讓短腸症的兒子接受更完善的治療，曾瑞珊帶著一對子女移居台灣尋求治療，並於今年5月將自身三分之二小腸移植到兒子體內。

曾瑞珊於臉書表示，歷經大半年的抗爭，下個月就是關口，希望一切順利。貼文也引來網友湧入集氣，「再一次祝福，甘甘同你兩個都好叻，感恩隨喜」、「祝一切順利，加油」，依其臉書照片顯示，手術醫院為國內的亞東醫院。

北榮小兒外科主任、移植外科主治醫師蔡昕霖說，兒童腸扭轉為於先天胚胎發育異常，造成患者小腸在腹腔內失去附著點，無法如正常兒童的小腸附著在腹腔，當病人進食後，小腸內有待分解的食物，就會如同裝入重物的塑膠袋般，沒有固定點而晃來晃去，且小腸會自行蠕動而產生自動旋轉，一旦扭轉，將使得小腸的血管完全阻塞，容易壞死，而失去90%以上的小腸。黃金搶救時間是12小時，超過的話就無法挽回。

蔡昕霖說，臨床上簡單的定義是指，患者失去90%以上的小腸，稱為短腸症。小腸扭轉是個大災難，一旦發生，患者不得不進行切除手術，並再進行小腸延長手術或是其他腸阻塞手術，但隨著手術次數增加，可能導致患者腸道愈來愈短，這時小腸失去功能，由口進食的食物經胃消化後會直接進入大腸，患者無法獲得基本的水分攝取及天然食物的營養，必須透過全靜脈營養方式獲取營養。

蔡昕霖指出，部分患者長期給予全靜脈營養後，因營養都為人工合成物，可能造成病患體內的電解質不平衡，甚至引起代謝性疾病、肝臟纖維化等，且全靜脈營養須在靜脈放置導管，長期放置恐增加感染機會，在不斷更換放置導管的位置下，最後會無處可放，在不得已的情形下，最後的治療方式只能進行小腸移植手術，讓身體獲得營養。

蔡昕霖說，其實並非所有短腸症患者都需要小腸移植，因經靜脈給予營養是最安全的方法，存活率也高於小腸移植，此為首選方式，患者通常是在沒有辦法再接受靜脈營養，才選擇小腸移植。

蔡昕霖說，小腸移植最困難的是，小腸腸道裡有許多細菌、淋巴組織，移植手術很容易產生排斥，且可能會產生惡性淋巴瘤等問題，相較其他肺、腎、心等器官移植更為困難，依全世界的統計數字顯示，其他器官移植第一年成功率可達90%，3年成功率仍有80%，但小腸移植成功率第一年為70%，3年成功率降至50%，

蔡昕霖說，進行小腸移植前受贈者與捐贈者須經完整評估，兩者體型不可相差太多，如一位體重100公斤的捐贈者，其腸子較為肥厚，就不可能移植給一位體重只有40幾公斤的小女生，並還需評估受贈者的腹腔空間，能不能裝入移植的小腸。