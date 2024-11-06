台鐵票價調漲案一波三折 董事會再延至12月17日召開

台鐵票價調漲案一波三折，9月10日董事會首度討論時遭退回，認為報告中尚缺部分票價調整評估資料及敏感度分析等，並預定10月22日再討論，但因資料來不及做好臨時撤銷討論案，延至11月再討論，不料董事會再傳延期，台鐵董事長杜微證實，將再延至12月17日召開董事會。

台鐵票價29年沒調整，台鐵研議多時，9月10日首度提請董事會討論，但經4小時討論後，董事會退回提案，認為報告中尚缺票價調整相關評估資料、與其他運具比較及敏感度分析等，退回營運單位修正，併下次董事會再議，並預定10月22日董事會再次討論，但10月18日卻傳臨時撤銷討論案，杜微表示，因資料尚未做好，因此延至11月董事會討論。

如今已11月初，對於何時召開董事會討論票價一事，杜微坦言，因董事行程安排等問題，無法在11月召開，因此再延後至12月17日召開董事會，討論內容包含票價調漲、行車安全等議題。

台鐵先前依投資報酬率提出3%、4％、5%等3種調漲方案，漲幅分別為35.62%、40.41%、44.52%，且為避免漲幅過大，建議以3％來計算平均漲幅，以現行票價，區間車台北到板橋為15元為例，若採3%方案票價將漲至20元；而自強號板橋到台北現行票價為23元，調漲後將漲至31元。

但新版電價調漲14％於10月16日上路，台鐵預估電費全年支出預估將增加4.56億元，讓凍漲29年的票價壓力龐大，外界關調漲方案是否也會有所變動，杜微則說，票價漲幅將不會納入電費增加4.56億元成本計算，後續將視董監事意見審查或調整，未來若順利通過後，將盡速提報交通部費率審議委員會審查。

民進黨立法委員李昆澤日前質詢時，要求台鐵應將漲價理由向社會大眾充分說明，交通部長陳世凱則於16日於立法院答詢時表示，台鐵票價明年春節前不會漲。