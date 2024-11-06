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今年秋颱特多…11月恐還有颱風！氣象專家「更擔心這事」

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今年秋颱特多…11月恐還有颱風！氣象專家「更擔心這事」

聯合新聞網／ 綜合報導
專家證實今年秋颱特別多。本報資料照片
專家證實今年秋颱特別多。本報資料照片

康芮上周剛走，這周又有中度颱風銀杏，目前看來，銀杏颱風對台灣無直接威脅性，發布警報的機率低，但是今年秋颱特別多，氣象專家林得恩也證實，並表示更擔心1事。

林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今年秋颱確實特別多，根據統計，1991年至2020年，西北太平洋海域生成的颱風平均個數，9月份有5.1個、10月份有3.3個、11月也有2.2個，合計共10.6個。

而今年至今，已經有12個秋颱生成，其中山陀兒、潭美、康芮等颱風都對台灣直接或間接釀風雨與災情。林得恩也評估，11月還會再有颱風。

林得恩透露最擔心的事，當秋颱或熱帶擾動的路徑是從巴士海峽附近通過，其外圍環流雲系與東北季風所產生的共伴效應，常在台灣東北外海附近形成輻合，進而在迎風面的北部及東北部釀顯著且集中的遠距降雨，並延長整體降雨的影響時間。林得恩說，2021年的圓規颱風和2022年的尼莎颱風都是令人記憶猶新的案例。

銀杏 颱風

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