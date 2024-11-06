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今明東北季風最強明顯降溫 銀杏颱風路徑曝、警報機會低

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
今明兩天為本周東北季風最強的時段，尤其迎風面的北部及東北部都可以感受到較明顯的降溫，預測高溫約21至24度，低溫約18至20度，天氣陰沉、且有局部短暫陣雨。本報資料照片
今明兩天為本周東北季風最強的時段，尤其迎風面的北部及東北部都可以感受到較明顯的降溫，預測高溫約21至24度，低溫約18至20度，天氣陰沉、且有局部短暫陣雨。本報資料照片

明天就是24節氣的立冬。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，今明兩天為本周東北季風最強的時段，尤其迎風面的北部及東北部都可以感受到較明顯的降溫，預測高溫約21至24度，低溫約18至20度，天氣陰沉、且有局部短暫陣雨。不過，隨乾空氣逐步移入，整體降雨量大概不會到太多。中南部影響較小，維持晴時多雲較穩定的天氣，僅午後山區有些零星短暫陣雨，高溫約27至30度，低溫約20至23度，日夜溫差較大。

目前中度颱風銀杏位於鵝鑾鼻東南方約620公里，以每小時9公里速度，向西北方移動。林孝儒表示，今明兩天颱風移速將較慢的往呂宋島東北方近海面靠近，周五西行通過巴士海峽或是呂宋島北部陸地進入南海，周六至下周一颱風位於南海由西轉西南方移動並逐漸減弱。目前來看，銀杏颱風對台灣無直接威脅，颱風警報機會低。

林孝儒表示，周五至下周一北方冷高壓勢力其實不強，北部及東部氣溫將逐日回升，但受颱風西行通過巴士海峽，將間接加強台灣附近的東北風，因此沿海地區仍要留意強陣風或長浪機會，迎風北部及東部也容易有短暫陣雨。

他說，雖然銀杏颱風環流較小且路徑偏南，屆時東北季風強度也偏弱，大致上沒有伴隨明顯的共伴條件。但是北海岸、東北角至宜蘭山區受迎風地形影響，降雨將較連續，而有較大累積雨量可能，多加留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

中颱銀杏的各國模式路徑潛勢預報。圖／取自天氣與氣候監測網
中颱銀杏的各國模式路徑潛勢預報。圖／取自天氣與氣候監測網

銀杏 颱風

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