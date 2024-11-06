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立冬進補中藥材價格翻倍漲 消費者叫苦業者無奈

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
明天立冬，氣溫降進補日子，民眾喜歡吃補暖身，不過，當歸等用量大的藥材，價格狂飆。記者魯永明／攝影
明天立冬，氣溫降進補日子，民眾喜歡吃補暖身，不過，當歸等用量大的藥材，價格狂飆。記者魯永明／攝影

明天立冬，氣溫降進補日子，民眾喜歡吃補暖身，不過，當歸等用量大的藥材，價格狂飆，嘉市東市場五代傳承的全發堂蔘藥行業者、李漢仁說，藥材原料9成大陸進口，熱銷當歸、黃耆、枸杞都漲價，進補口袋要深，藥材掌控盤商手上，下游中藥業者也無奈。

進補中藥材不可少的當歸，從去年初一台斤350元，漲到現在破千元，部分當歸鴨麵線店咬牙苦撐，自行吸收成本；黃耆也由每斤300元漲到700元，枸杞也是翻倍漲。

李漢仁說，中藥材價格居高不下，主因是大陸產地受氣候變遷影響，產量減少，加上人為操控炒作，盤商惜售，台灣氣候土壤不適合栽種，無法供應，有客人拿中藥單來抓藥，1周前1帖100元，才過1周漲20元，客人叫苦，他也無奈。

李漢仁表示，中藥材從清代就從大陸進口，清朝台灣商人到大陸貿易，順便在對岸採購藥材帶回台灣，形成早年兩岸經貿，除用量大的當歸價飆漲，黨參、白芍、熟地、生地、白朮等，平均漲3至4成，價格操控在盤商。

全發堂湧入大批民眾採購進補藥材，當歸價飆漲，部分民眾還是埋單，他們說，「反正一年只補一次，不是天天吃，價格貴還能接受」，中藥傳統產業，為因應現代人速食方便及年輕人口味需求，部分產品採生物科技製程，研發開罐飲料。

藥材原料9成來自大陸進口，當歸產地主要來自四川，紅花來自西藏，枸杞來自寧夏。因大陸特有氣候地理環境，加上大規模種植，造就這些藥材高品質和藥效。全發堂從清代同治年間開業，至今傳承五代近200年，李漢仁是議員李奕德父親，李家五代都從事中藥業，李家收藏清代文物和病歷診斷書，成為珍貴歷史文物。

明天立冬，氣溫降進補日子，民眾喜歡吃補暖身，當歸用量大，價格狂飆。記者魯永明／攝影
明天立冬，氣溫降進補日子，民眾喜歡吃補暖身，當歸用量大，價格狂飆。記者魯永明／攝影

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