北東仍濕涼 新北石碇今晨16.3度 吳德榮：銀杏不侵台、秋颱共伴偏弱

今晨北海岸、大台北東側、宜花有局部雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨平地最低氣溫為新北石碇16.3度，其次是宜蘭頭城17.3度、桃園大溪17.9度，各地區平地最低氣溫約在16至20度。

吳德榮說，今、明兩天東北季風略轉乾，北海岸、大台北東側、東北部有局部雨，東部偶有局部短暫降雨的機率；背風面及東南部都是晴時多雲的天氣。北台灣涼，中南部白天微熱早晚涼；本島平地最低氣溫約在16度。今天北部16至25度、中部19至30度、南部20至32度、東部17至30度。

中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中度颱風銀杏在呂宋島東北方，即將轉西、今、明通過呂宋島北端近海，周五進入南海；周六起轉向西南西，不確定性再加大。吳德榮表示，歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，銀杏颱風個別模擬路徑已全轉向西行，穿過巴士海峽或呂宋島北部，進入南海；其系集平均路徑通過呂宋島北部近海，不確定性、進入南海後再加大。目前模擬銀杏已不侵台，秋颱共伴效應亦偏弱。

吳德榮表示，周五至下周二台灣東側的水氣，因銀杏颱風而漸增，北部、東半部轉有局部短暫雨，新竹以南皆是晴朗穩定的天氣；各地氣溫略回升，北台灣仍偏涼，中南部白天微熱早晚涼。目前模擬秋颱共伴效應偏弱，北海岸、大台北山區及東半部偶爾會有局部較大降雨的機率。