快訊

北東仍濕涼 新北石碇今晨16.3度 吳德榮：銀杏不侵台、秋颱共伴偏弱

聯合報社論／昔日副手發難，戳破賴總統用人吃相難看

聽新聞
0:00 / 0:00

北東仍濕涼 新北石碇今晨16.3度 吳德榮：銀杏不侵台、秋颱共伴偏弱

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今、明兩天北海岸、大台北東側、東北部有局部雨，東部偶有局部短暫降雨的機率；北台灣涼，中南部白天微熱早晚涼；本島平地最低氣溫約在16度。本報資料照片
今、明兩天北海岸、大台北東側、東北部有局部雨，東部偶有局部短暫降雨的機率；北台灣涼，中南部白天微熱早晚涼；本島平地最低氣溫約在16度。本報資料照片

今晨北海岸、大台北東側、宜花有局部雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨平地最低氣溫為新北石碇16.3度，其次是宜蘭頭城17.3度、桃園大溪17.9度，各地區平地最低氣溫約在16至20度。

吳德榮說，今、明兩天東北季風略轉乾，北海岸、大台北東側、東北部有局部雨，東部偶有局部短暫降雨的機率；背風面及東南部都是晴時多雲的天氣。北台灣涼，中南部白天微熱早晚涼；本島平地最低氣溫約在16度。今天北部16至25度、中部19至30度、南部20至32度、東部17至30度。

中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中度颱風銀杏在呂宋島東北方，即將轉西、今、明通過呂宋島北端近海，周五進入南海；周六起轉向西南西，不確定性再加大。吳德榮表示，歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，銀杏颱風個別模擬路徑已全轉向西行，穿過巴士海峽或呂宋島北部，進入南海；其系集平均路徑通過呂宋島北部近海，不確定性、進入南海後再加大。目前模擬銀杏已不侵台，秋颱共伴效應亦偏弱。

吳德榮表示，周五至下周二台灣東側的水氣，因銀杏颱風而漸增，北部、東半部轉有局部短暫雨，新竹以南皆是晴朗穩定的天氣；各地氣溫略回升，北台灣仍偏涼，中南部白天微熱早晚涼。目前模擬秋颱共伴效應偏弱，北海岸、大台北山區及東半部偶爾會有局部較大降雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

銀杏颱風在呂宋島東北方，即將轉西、今、明通過呂宋島北端近海，周五進入南海；周六起轉向西南西，不確定性再加大。圖／取自中央氣象署網站
銀杏颱風在呂宋島東北方，即將轉西、今、明通過呂宋島北端近海，周五進入南海；周六起轉向西南西，不確定性再加大。圖／取自中央氣象署網站
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，銀杏颱風在呂宋島東北方，即將轉西、通過呂宋島北端近海，周五進入南海；周日起轉向西南西，不確定性（紅框）再加大。歐洲系集模式模擬（右圖）顯示，銀杏颱風個別模擬路徑已全轉向西行，穿過巴士海峽或呂宋島北部，進入南海；其系集平均路徑（粗黑線）通過呂宋島北部近海，再進入南海。圖／取自「洩天機教室」專欄
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，銀杏颱風在呂宋島東北方，即將轉西、通過呂宋島北端近海，周五進入南海；周日起轉向西南西，不確定性（紅框）再加大。歐洲系集模式模擬（右圖）顯示，銀杏颱風個別模擬路徑已全轉向西行，穿過巴士海峽或呂宋島北部，進入南海；其系集平均路徑（粗黑線）通過呂宋島北部近海，再進入南海。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 氣溫 銀杏

延伸閱讀

北部濕涼明探16度低溫 吳德榮：銀杏颱風轉西機率高 共伴強弱續觀察

颱風假濫放爭議 停班停課該誰決策？ 吳德榮發聲、曝解決之道

康芮颱風眼牆垂直結構「漏斗狀」吳德榮：中午後台東登陸

康芮將在台東登陸 吳德榮：「大眼颱」破壞性暴風 全台嚴加戒備

相關新聞

墮胎罪修正被罵爆 法務部急撤

法務部上月底預告刑法墮胎罪修正草案，將懷孕婦女墮胎罪罰金上限從三千元提高至八萬元，引發各界譁然，逾五十二個團體、四千多人...

北東仍濕涼 新北石碇今晨16.3度 吳德榮：銀杏不侵台、秋颱共伴偏弱

今晨北海岸、大台北東側、宜花有局部雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄...

東北風發威 桃園以北及宜花有雨 明天立冬低溫探1字頭

今天東北季風持續影響，中央氣象署表示，迎風面雲量偏多，北部、東半部為陰短暫雨的天氣，其中桃園以北及宜、花地區降雨機率較高...

10月台灣氣候重點回顧 颱風影響雨量偏多 同期第3多雨

2024年10月台灣氣候重點回顧，中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，10月全台平均氣溫為同期第2...

中颱銀杏暴風圈周五最接近台灣 粉專：路徑有南北調整可能

銀杏颱風目前是中度颱風，根據中央氣象署颱風消息，中颱銀杏今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方640公里海面上，以每小時4...

梵谷特展 剩6天

今年夏天引爆觀展熱潮的「梵谷：尋光之路特展」，展出遠從荷蘭庫勒穆勒美術館來台的梵谷真跡畫作，展覽進入倒數最後一周，僅至本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。