東北風發威 桃園以北及宜花有雨 明天立冬低溫探1字頭

今天東北季風持續影響，中央氣象署表示，迎風面雲量偏多，北部、東半部為陰短暫雨的天氣，其中桃園以北及宜、花地區降雨機率較高，尤其白天宜蘭地區有局部大雨出現的機率，基隆北海岸、大台北山區亦有較大雨勢，外出應攜帶雨具備用，其他地區及澎金馬大致維持多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，今晨台灣各地低溫約20至22度，北台灣整天濕涼，北部、東北部及東部全天溫度20至25度，中南部及東南部高溫可達28至29度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸適時增減衣物。

銀杏颱風目前是中度颱風，根據中央氣象署颱風消息，中颱銀杏今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方640公里海面上，以每小時4轉10公里速度，向西北西進行。未來將西向沿著巴士海峽南側進入南海，直接影響台灣的機率不高，由於路徑仍有不確定性，留意最新氣象資訊。

明天是24節氣的立冬。東北季風影響，北部及東北部整日濕涼，其他地區早晚涼、白天溫暖；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，北部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。北部、宜蘭19至24度，花蓮20至25度、澎湖22至25度、金門18至24度、馬祖17至21度，天氣偏涼；中南部及台東19至30度，留意日夜溫差大。

周五至周日北方冷空氣減弱，周五白天起北部及東北部氣溫逐漸回升，各地早晚天氣仍稍涼；台灣附近環境仍吹東北季風，且颱風外圍雲系帶來水氣，北部及東半部地區有短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區並有局部大雨發生的機率，中南部山區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；此期間的降雨範圍、雨勢與熱帶系統距台遠近有相當關係，由於預報仍有不確定性，留意最新氣象資訊。

下周一至下周二隨著颱風逐漸遠離，東北季風持續影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；因水氣仍多，桃園以北、東北部及東部地區有短暫陣雨，東南部亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

今天至周五基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、綠島、蘭嶼易有長浪發生的機率。

下周三至周五環境為東北風，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。