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聯合報社論／昔日副手發難，戳破賴總統用人吃相難看

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中颱銀杏暴風圈周五最接近台灣 粉專：路徑有南北調整可能

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
銀杏颱風暴風圈可能周五最接近台灣，暴風圈最近距離恆春僅約120公里，距離海警發布線約20公里處掠過。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
銀杏颱風暴風圈可能周五最接近台灣，暴風圈最近距離恆春僅約120公里，距離海警發布線約20公里處掠過。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

銀杏颱風目前是中度颱風，根據中央氣象署颱風消息，中颱銀杏今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方640公里海面上，以每小時4轉10公里速度，向西北西進行。未來將西向沿著巴士海峽南側進入南海，直接影響台灣的機率不高，由於路徑仍有不確定性，留意最新氣象資訊。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，銀杏颱風預計明天至周六通過巴士海峽南部，路徑依舊有南北調整可能，也尚未排除登陸呂宋島。依照氣象署最新預測，暴風圈可能周五最接近台灣，暴風圈最近距離恆春僅約120公里，距離海警發布線約20公里處掠過。

「觀氣象看天氣」表示，颱風中心通過巴士海峽時，台灣南部及東南部海域可能會出現5至6米長浪，船隻航行務必注意安全。

而台灣本島方面，「觀氣象看天氣」表示，目前看來颱風環流與東北風互動並無想像中明顯，東北部可能還是會出現降雨，只是時間和規模會小很多，不過，詳細情形還是要視大陸冷高壓及颱風位置而定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

銀杏 颱風

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