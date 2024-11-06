IG賣電子煙 高中生挨罰20萬

國內電子煙使用率增加，年齡更下降到未成年的國、高中生。南投縣衛生局昨公布，去年三月修法到今年九月，共裁處十七件網路刊登電子煙、加熱煙資訊，更查獲一名未成年高中生，在社群媒體IG張貼電子煙圖片與「你要什麼牌子、口味」文字，被認定有販售意圖，開罰廿萬元。

國教行動聯盟呼籲設立全國統一標準，攜帶電子煙的學生首度違規就通知家長，重複違規者則需參加戒菸輔導課程。並建議學校配備電子煙與毒品檢測設備，以便能快速識別電子煙中是否含有毒品成分。

南投縣衛生局調查統計，縣內國中、高中職學生的電子煙使用率分別為百分之三點九、百分之八點八，顯示電子煙使用年齡層已下降到未成年人。

衛生局指出，根據國民健康署調查，國內紙菸吸菸率持續下降，但新興的電子煙、加熱煙使用率大幅上升；根據調查，青少年使用電子煙的原因，主要是「朋友都在吸」，其次為「口味或味道較好」，電子煙對青少年吸引力大，加上同儕影響，已形成新的健康危機。

國教盟認為，現行法律僅禁止含尼古丁的電子煙及相關吸食裝置，卻缺乏管理不含尼古丁的組合元件，如霧化器等，青少年依然能輕易透過社交平台、網購取得設備。另外，學校缺乏檢測學生是否使用電子煙的手段，學生經常利用漏洞逃避處罰，導致防制行動成效大打折扣。

國教盟建議修法，將持有電子煙列為違法行為，對未滿廿歲者和成年青少年區分處罰，讓校方對違規持有者有法可依。

教育部表示，依據「校園菸害防制實施計畫」高中以下學校查獲吸菸、攜帶或使用電子煙的學生，依校內規範處理，通知其父母或監護人到場，並通報當地衛生主管機關，學校實施戒菸教育、關懷輔導或轉介等措施。如果知悉提供或販售來源，提報當地衛生機關查處。

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