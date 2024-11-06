代孕費百萬 綠委轟：衛福部避談爭議

衛福部版人工生殖法修正草案最快年底送至行政院，傳出條文包括嚴格規定代孕者身心狀況、術前雙方需接受至少四次評估諮商，營養費及其他開銷約一百萬元，委託人需存入專戶。民進黨立委黃捷批評，最近政府對女性議題的表現，真的令人失望。

黃捷表示，代孕議題已多次在委員會多次提出質疑，包括醫療倫理、剝削女性、身體自主權、所有的生產風險及子女最佳利益等核心問題，乃至於相關契約、金額、孕母的條件，每次追問，衛福部只會回「內部專家會議還在討論」。明明爭議還很多，衛福部不向社會說明溝通，卻急著在年底送案，是在急什麼？

國健署副署長魏璽倫說，關於「人工生殖法」修法議題目前已舉辦三場公聽會，與民間團體的討論會議更高達四十場，對於女性自主權、代理孕母的反悔權及人工生殖子女權益，甚至是未婚、同婚女性等適用對象的權益保障均是修法重點，也是修法的核心議題，絕對不會剝削女性及其身體自主權，「這是不可能的」。

魏璽倫說，希望各界可以冷靜討論，有助修法形成共識，目前仍預計於十二月將修正草案送至行政院。