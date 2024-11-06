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健康你我他／長輩健康能自理 子女照護也安心

聯合報／ 文／敏慧（高市楠梓）
母親已寡居20年，最讓我和手足感念的，就是她非常關照自己的生活日常。圖／敏慧提供
母親已寡居20年，最讓我和手足感念的，就是她非常關照自己的生活日常。圖／敏慧提供

父親仙逝後，母親已寡居20年，最讓我和手足感念的，就是她非常關照自己的生活日常。87歲的她，除了自然老化的生理現象外，沒有什麼重大毛病，因此能每天開心騎著四輪車到鄉里的老人館上課。

我雖遠嫁他鄉，仍會不定時回東部看望她，也感謝兩個弟弟用心照料，讓我在遠距影像中能看見她健康的身影。當然，照顧老人家並不容易，目前看來健康無虞，而在生活上的照護，子女則是煞費苦心的。

食的方面，她的早餐是健康飲品加上牛奶調配，每日從老人館帶回的兩個便當都是適合牙口不好者的美味食物，假日則是小弟烹煮的豬骨高湯加入軟爛稀飯。衣的部分，換上容易穿脫的衣服，鞋子注重軟皮透氣性高的材質，帽子、襪子則是為頭腳保暖

幾年前將她的房間從二樓移至一樓，避免每日上下樓梯，衛浴間使用樂齡盥洗用具，並裝設地板防滑墊。雖然行走自由，但日漸佝僂的身影仍需要拐杖和站立扶手的支援，還好老人館就在住家不遠處，每日騎著代步車在熟悉的路徑上行駛，子女也安心。

在高雄的我，會先購置好保健食品及適合她的用品，開車回娘家時，常帶她到東海岸吃美食，也總會點一盤沙西米讓她解饞，每每回程中，她還會高興地唱歌呢。

保暖 回娘家 子女

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