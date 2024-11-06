趙少康動預防性開心手術 名醫魏崢執刀

中廣前董事長趙少康於臉書發文指出，「最近我動了這輩子最大的工程，進行預防性心臟手術，手術將整個胸骨切開，心臟停止3個小時，用人工血管換升主動脈，換瓣膜、處理血管，人生一幕一幕在他昏迷時閃過。」為趙少康手術的國內心臟外科權威、振興醫院院長魏崢指出，這算是較困難、複雜的手術，但趙少康恢復得滿快的。

近幾年趙少康量血壓，舒張壓都只有50、60毫米汞柱，醫師朋友建議他做心臟超音波，竟發現主動脈有擴大現象，造成主動脈瓣膜關不緊，心臟打出去的血液會回流。他請教幾位名醫朋友結論幾乎一致，「趁著身體還好，心臟功能還強，早點動手術可以早點復原。」台大前院長李源德更問了一句話：「現在有什麼事比這件事，對你人生更重要的嗎？」

趙少康最近動了開心手術，由振興醫院院長魏崢(圖)執刀，手術約6小時，留下近20公分疤痕。本報資料照片

趙少康說，魏崢一直是他的主治醫師，經討論也贊成早點手術。

魏崢表示，檢查發現趙少康的心臟主動脈瓣膜閉鎖不全，升主動脈已有擴張現象，且已達5公分，已造成心臟血液逆流，往後可能出現心臟衰竭，而升主動脈擴張更可能引發主動脈剝離，有猝死風險，因此為趙少康動心臟手術。

魏崢指出，該手術為「班妥手術（Bentall）」，同時置換主動脈瓣膜、升主動脈，並將連接升主動脈的冠狀動脈進行重建，接回更換的人工升主動脈，手術約5至6小時。主動脈擴張常有「收縮壓特高、舒張壓特低」和「易喘」問題，不同於正常血壓為收縮壓120、舒張壓80毫米汞柱，患者收縮壓偏高可能到160、舒張壓卻低到60毫米汞柱以下，兩者差距甚大，且合併易喘時就要盡速就醫檢查。

魏崢說，趙少康住院約10多天，手術後在胸口留下約10幾、20公分的疤痕，雖然出院後，又因心包膜積水入院治療，可能是術後引流積水，但拔除引流管後，還有積水沒有排出，就必須再次抽出積水，目前治療已無問題，趙少康已經可以外出，恢復正常活動、生活，估計很快會回去上班了。

趙少康說，跟他同樣舒張壓低的人，有一半不知道會有什麼問題，知道的人又有一半寧願碰運氣、賭一把，也不願意動這麼大的手術，因為手術有一定的風險。

術後趙少康問了魏崢，這手術難度有多高？魏崢說，手術困難度，若最難是十，此次手術難度算八，而換心難度五。趙少康說，這一次手術「心臟停了幾個小時，等於死過一次，死而復生，如何做一個更好的人，是未來人生的功課」。