拚觀光 傳泰國將對台灣永久免簽

泰國疫後宣布開放台灣限期免簽證，並延長單次停留時間至六十天。根據觀光署統計，今年至八月赴泰旅客逾七十五萬人次，位居第六。如今傳出，泰國將宣布對台灣實施永久免簽，讓不少業者樂見再添旅遊吸引力。

外交部則說，泰國日前宣布，台灣人今年七月十五日起可用免簽證方式入境泰國，每次停留不超過六十天。除非宣布取消，本次免簽措施將持續適用。

觀光署長周永暉表示，未來會擴大合作交流，台灣觀光協會與泰國旅行業協會有合作機制，雙邊對永續觀光發展也有共識。

泰國疫後為吸引台灣觀光客，先是宣布去年十一月至今年五月台灣旅客赴泰免簽證措施，今年又宣布再延長六個月，一路至十一月十一日，且六月起更可延長停留六十天。

眼看免簽期限將至，昨傳出泰國有意對台灣實施永久免簽。雄獅旅遊表示，泰國向來是國人赴東南亞旅遊首選，今年七月就傳出免簽可望持續，樂觀看待未來銷售狀況。可樂旅遊也說，今年泰國產品為ITF旅展銷售排行前五名，若泰國對台實施永久免簽，將延續台人對泰國觀光熱度。