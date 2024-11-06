腸病毒反常 單周1.9萬人就醫

原本好發於夏天的腸病毒，今年反常在秋冬流行，上周門急診達一萬九四六○人次，創下歷史同期記錄。疾管署預估，十一月下旬達高峰，單周就診患者將超過兩萬人次，至十二月下旬脫離流行期。

衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，過往腸病毒疫情高峰為五、六月，今年卻晚了半年，推估原因在於腸病毒流行型別多元，及新冠疫情期間感染腸病毒人數較少，以致現在仍處流行期。

上周新增一名新生兒腸病毒重症個案。防疫醫師林詠青指出，該名南部未滿一個月女嬰為早產兒，出生一周後陸續出現發燒、皮膚斑點、活力下降等症狀，確診為感染克沙奇病毒B四型重症，併發無菌性腦膜炎、心肌炎、肝炎；所幸治療後，症狀改善，但目前仍在加護病房觀察中，感染原不明。

除了腸病毒，疫情中心主任郭宏偉說，颱風後容易增加類鼻疽傳播風險，上周新增四例本土類鼻疽個案，三例高雄、一例台南，均住院治療，使用抗生素；一名高雄個案在山坨兒颱風期間住家附近淹水，其餘個案則無汙水汙泥接觸史，但四人均無配戴口罩習慣。

另有一例類鼻疽死亡個案，為高雄六旬男性，有糖尿病、巴金森氏症等病史，沒有汙水接觸史，十月四日死亡。曾淑慧指出，今年共累積一○五例本土類鼻疽病例，其中廿一例死亡，不論是病例數，或是死亡人數，都是歷年新高。

上周另增一例登革熱本土病例，為新北中和卅多歲男性，屬中和群聚案，整起群聚累積七十八例，將監測至本月廿五日。