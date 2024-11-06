國衛院論壇：健保給付有限 專家：應設第二層健保

健保給付有限，民眾自費負擔日益沉重，國衛院論壇昨發表「強化醫療保障—探討全民健保協同商保的可行性」成果，專家建議，政府應參考國際制度，設置類似汽機車強制險的「第二層健保」，給付對象為通過醫療科技評估（HTA）、健保尚未納保，但疾病符合仿單適應症者。

這次研討報告由長庚大學醫管系教授盧瑞芬、立委王正旭、壽險公會前秘書長洪燦南擔任召集人，邀集健保署前副署長蔡淑鈴與醫界、學界、壽險界代表擔任委員，歷時一年討論，才提出建言。

盧瑞芬表示，第二層健保為一種政策險，商保市場提供醫療保險時，肩負政府政策目標，政府也應提供協助，由商保公司擔任保險人，採非營利模式，原則為「財務不盈不虧」。初期讓所有自願民眾參加，自付保費，已罹病者財務風險、經濟弱勢民眾保費，則由政府支付。保費由全民健保平台統一收取，醫療院所統一申報後再進行拆分，以降低行政成本。

第二層健保專用於「通過醫療科技評估、健保尚未納保者，且病人疾病符合仿單適應症」等符合三條件的新藥。

王正旭說，健保照顧民眾健康，其不足之處，除了現有商業保險，還應另一個保障管道，期待各界努力促成第二層健保。

盧瑞芬建議，由健保、商保與保險相關領域學者等代表，共同組成「強化醫療保障委員會」，並設置「爭議審議委員會」，在遇給付爭議事件時，開會核檢相關醫療，決定是否給以給付。

健保署副署長龐一鳴指出，在商業醫療保險制度下，部分民眾為申請實支實付險理賠，要求短期住院，引發亂象，增加醫療利用，更與政府在宅醫療等政策推動相悖。針對第二層健保，健保署將持續與商保業者及各界溝通，找出最佳解決方案。