墮胎罪修正被罵爆 法務部急撤

法務部上月底預告刑法墮胎罪修正草案，將懷孕婦女墮胎罪罰金上限從三千元提高至八萬元，引發各界譁然，逾五十二個團體、四千多人連署批評法務部大開性別平等倒車，呼籲刪除墮胎罪、人工流產配偶同意權。

對此，法務部次長黃謀信表示，預告法案其實並非定稿，也絕非對婦女嚴苛處罰，經廣納意見後尚未獲得共識，昨撤回，再行研議。

引發重大爭議的法條是刑法第二八八條墮胎罪不罰的適用範圍。原規範，懷胎婦女服藥或以他法墮胎者，處六月以下、拘役或三千元以下罰金，但因疾病或其他防止生命上危險之必要者，免除其刑。

法務部基於優生保健法例外原則配套，預告將「免除其刑」修正為「不罰」，也就是有特殊原因墮胎時，並沒有刑責。另刪除刑法第二九二條「宣傳墮胎罪」，以及調整罰金級距等。 其中，懷孕婦女墮胎者，從三千元提高為八萬元；意圖營利而犯墮胎者，罰金從一萬五千元提高為五十萬元，致婦女於死者併科兩百萬元罰金。

婦女、性平、人權昨更召開記者會強烈反對修法。婦女新知基金會副董事長郭怡青指出，刑法墮胎罪受罰案件近十年加起來僅十餘件，不解法務部修法理由？

「刑法不該管女人子宮」

台灣女人連線理事長林綠紅也批評，鄰近的韓國幾年前才宣告墮胎罪違憲，國際趨勢也是如此。受限現行「優生保健法」尚未刪除配偶同意權，非預期懷孕的女性只能鋌而走險，法務部宣稱非法墮胎有害民族繁衍、影響國家競爭力，但因應少子女化，應該是正向建構友善生養的環境，而不是遏止墮胎來達到人口增加目的。

人權公約施行監督聯盟政策中心主任黃嵩立說，女性非預期懷孕，男性也等同責任，基於平等原則，刑法管不了男人生殖器，就不該管女人的子宮，法務部不該成為台灣人權進步的絆腳石。

婦團籲：刪除配偶同意權

婦團主張，法務部罔顧二○二二年第四次CEDAW國家審查報告建議台灣政府應當要盡快做到「懷孕女孩和婦女的墮胎除罪化」，呼籲法務部應盡速提案廢除刑法墮胎罪，並與衛生福利部進行跨部會研議，將人工流產相關事宜於優生保健法中一併規範，刪除配偶同意權條文，以落實CEDAW精神。

法務部則發聲明強調，各界意見對於墮胎罪的罪存廢、不罰的範圍及刑度的意見，目前尚未獲得普遍共識，因此「撤回草案預告，再行研議，以期周延」。