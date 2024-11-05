北榮醫師節慶祝大會 胸腔科教授陽光耀榮獲醫教奉獻獎

113年國軍退除役官兵輔導委員會北區醫療及安養機構優良醫師表揚大會暨台北榮總醫師節慶祝大會，於今天上午9時院長陳威明主持，退輔會副主委吳志揚、衛福部次長周志浩親臨致詞頒獎。

台北榮總為提高醫療水準及服務品質，保障民眾健康，宏揚博愛精神、樹立醫師楷模、激勵工作士氣、砥勵醫德，舉行優良醫師表揚大會，會中頒發輔導會「優良醫師獎」、台北榮總「醫教奉獻獎」、「醫師創新(改良)獎」、「醫師學術論文獎」、「臨床教學績優醫師獎」、「住院醫師杏林獎」、「醫學教育學術新創優秀論文獎」及「醫教奉獻青年獎」。

吳志揚表示，輔導會醫療體系約有3400位醫師，只有101位獲得優良醫師獎，獲獎醫師都是在醫療服務、技術創新及偏鄉奉獻的典範。台北榮總，在美國新聞周刊發佈2024年全球最佳250家醫院中位居第218名，也是台灣唯一進入前250家排名的醫院；今年公布的全球2%頂尖科學家，臨床醫師排名前20名中，台北榮總就入選了6位醫師，是國內入選人數最多的醫院，獲得全球醫療界的肯定，讓榮民醫療體系在世界上嶄露頭角，再次感謝會屬醫療體系同仁的奉獻與付出。

周志浩感謝榮總醫療體系，特別是台北榮總在公衛政策的制定與推動上，給予各項支持與協助。特別是在新冠肺炎疫情期間，院長陳威明在最短時間內動員最優秀的團隊，幫助政府抗疫安定人心。

而1985年由衛福部（當時衛生署）和台北榮總共同成立的「行政院衛生署暨台北榮民總醫院毒藥物防治諮詢中心」，建立了國內最完善的毒藥物防治體制，是亞洲最早成立24小時臨床毒藥物電話諮詢的國家，救人無數，經過30多年的努力，更成為亞洲首屈一指的臨床毒物諮詢中心及毒藥物檢驗單位，在近期寶林茶室食物中毒案，及台東蝸牛小米粽案件，北榮發揮了專業權威的角色，協助政府找出事件發生原因，消除社會大眾的疑慮恐慌。

周志浩說，AI是下一波的科技革命，如何在醫療上能廣泛使用，需要客觀廣泛評估。經過嚴格的篩選後，台北榮總成為衛福部「推動責任AI執行中心」及與「建立AI影響性研究中心」二項計劃責任醫院，以醫療大數據和AI技術為基礎，推動可靠、負責的AI應用，加速推動AI在醫療領域的應用，成為政府制定相關政策重要的依據。

另外，面對高齡化、少子化的挑戰，賴清德總統提出「健康台灣」願景，分為「國家希望工程」及「深耕台灣計劃」二個區塊，政府也計劃以5年500億，發展創意建立醫療新模式，讓國家醫療走入嶄新的境界。

陳威明說，2024年是豐碩的一年，雖然面臨許多挑戰，但在全院同仁群策群力下發揮韌性，一一克服解決。國家醫療品質獎傑出醫療類競賽獎最高榮譽的鑽石獎中，獲獎9組中台北榮總就占了3組；近期國家生技醫療品質獎「醫院特色醫療組」台北榮總入選4組，「醫院智慧醫療組」入選3組，成績十分優異，將進一步角逐金銀銅獎；昨又獲得通知，職業醫學及臨床毒物部榮獲今年行政院政府服務獎，各項殊榮都是全體同仁努力的成果。

陳威明強調，醫療永續就是社會責任。除了近期毒物事件外，職業醫學及臨床毒物部曾協助釐清新北幼兒園巴比妥事件，及多年前含馬兜鈴酸中藥傷腎致癌及被污染的生理食鹽水造成病人集體感染事件，都是由臨床發現問題，發出警訊，避免民眾受害，這就是醫界盡社會責任的最佳範例。

因為北榮堅守正道、不以營利為目的獲得肯定，來自各界捐贈源源不絕，包括12億的硼中子治療設備，讓北榮成為世界唯一可以冋時提供重粒子及硼中子治癌的醫學中心，為癌症病人爭取更多治療機會，為臺灣爭光。

北榮胸腔部教授陽光耀榮獲台北榮總「醫教奉獻獎」的殊榮。陽光耀從事醫療服務超過30年，並協助醫學教育，作育英才，獲獎無數，指導臨床研發，改善重症照護流程，獲得各項專利及獎項；新冠疫情期間，更負責重症病房規劃與臨床照護，積極協助國內各級醫療機構治療新冠重症病人，並主編照護共識及診治指引，提供醫療人員建議手冊；協助疾管署編寫「新型冠狀病毒感染臨床處置指引」，提供全國醫療人員最即時且實證支持的新冠肺炎治療資訊；在疫情高峰時，協助衛福部規劃舉辦線上專家講座，分享全國醫療人員重症照護實例與新知，獲得衛福部頒獎表揚。