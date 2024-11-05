快訊

選前賀、川民調緊咬！美國大選投票開跑 紐時：贏家不排除「決定性大勝」

何時能知道…究竟是川普或賀錦麗勝選？ 2大因素決定

資深導演朱鳳崗驚傳病逝「享壽78歲」 曾為還2000萬負債不惜當保全

聽新聞
0:00 / 0:00

志願服務獎最年輕得主 46歲國小師也是校內閱讀推手

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
第22屆「志願服務獎章」頒獎典禮今天在中油大樓舉行，今年46歲的台中內新國小志工嚴逢君（右）獲頒三等志願服務獎章，為今年最年輕的得獎人。記者余承翰／攝影
第22屆「志願服務獎章」頒獎典禮今天在中油大樓舉行，今年46歲的台中內新國小志工嚴逢君（右）獲頒三等志願服務獎章，為今年最年輕的得獎人。記者余承翰／攝影

46歲內新國小志工隊長嚴逢君是第22屆志願服務獎章的最年輕得主，也是教師的她，更因為推動校內閱讀風氣而曾獲得「閱讀推手獎」殊榮。衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐表示，台灣的志工總服務時數達1億小時，約是4萬名專職服務人力的時數，期待未來有更多人在此領域發光發熱。

第22屆志願服務獎章頒獎典禮中，最年輕得獎人是46歲內新國小志工隊長嚴逢君，在台中市大里區內新國民小學擔任志工隊長期間，讓志工人數從最初到後來暴增1倍之多。因助推交通安全教育成績斐然，幫助學校獲得交通安全金安獎。也是教師的她，協助校內重新整頓圖書館資源、推動閱讀風氣的功臣，而獲得台中市國民小學推動閱讀績優學校的「閱讀推手獎」殊榮。

另外，11名80歲以上的得獎者，也體現何謂「活躍老化、成功老化」，其中獲得特別志願服務獎章的84歲的奶奶張春玉，曾任國際生命線台灣總會副理事長，並協助推動1995雲端話務系統、第二代雲端話務系統，讓生命線專線電話「1995」不漏接，除了參與基層服務、後來更擔任志工督導，培育新進志工不遺餘力。

楊雅嵐表示，台灣2022年時的志工服務人數剛破100萬人，2023年志工更創新高達到111萬人、總服務時數1億小時，換算下來是4萬名專職服務人力的時數，而獲獎志工服務領域遍及各行各業，用個人專長服務社會，未來也期望中央機關、地方政府、民間團體持續合作推展志願服務，讓更多人在此領域發光發熱。

中華民國第22屆志願服務獎章計有482人參選，獲獎的109人中，包括特別志願服務獎章1人、一等志願服務獎章11人、二等志願服務獎章19人、三等志願服務獎章78人，得獎人服務類別包括社會福利、衛生保健、學校、文教、民政、戶政、稅務、法務、勞工、地政、警政、消防救難、生態保育、交通等15類。

小學 生命線 老化

延伸閱讀

北市實驗教育機構16歲女學生墜樓 教育局：配合警方釐清

北市實驗教育機構16歲女學生5樓墜落 無生命跡象送醫

行政院新莊辦公室驚傳39歲公務員死亡 同事上班嚇壞急報警

單親2寶媽被移工性侵再生雙胞胎 一家5口陷困境...社會處出手了

相關新聞

志願服務獎最年輕得主 46歲國小師也是校內閱讀推手

46歲內新國小志工隊長嚴逢君是第22屆志願服務獎章的最年輕得主，也是教師的她，更因為推動校內閱讀風氣而曾獲得「閱讀推手獎...

陽光男打籃球倒地險喪命 醫師：天氣轉冷好發心臟病

彰化縣有名壯年男子日前在籃球場打球，突然倒下失去意識，球友立即壓胸進行心肺復甦術，永靖消防分隊在救援途中進行AED電擊，...

健保商保如何協作？國衛院論壇建議應設「第二層健保」

去年衛福部健保署嚴查癌症病人為申請商業醫療保險理賠，而要求短期住院情形，商保補位健保困境浮上檯面。國衛院論壇「強化醫療保...

北榮醫師節慶祝大會 胸腔科教授陽光耀榮獲醫教奉獻獎

113年國軍退除役官兵輔導委員會北區醫療及安養機構優良醫師表揚大會暨台北榮總醫師節慶祝大會，於今天上午9時院長陳威明主持...

回響／殷鑑不遠 基港檢視颱風天船舶作業有無精進空間

基隆港務分公司在颱風來襲前，依「靠泊作業要點」通知吃水較深等船舶出港，中國大陸鈺洲啟航貨輪後來卻擱淺在野柳岬。港方今天說...

環境部預告SRF再利用辦法 廢塑膠SRF不得含其他雜質

環境部為強化固體再生燃料（SRF）管理，以及提升製造技術指引與品質規範管理位階，今天預告訂定「共通性事業廢棄物作為固體再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。