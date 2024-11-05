志願服務獎最年輕得主 46歲國小師也是校內閱讀推手

46歲內新國小志工隊長嚴逢君是第22屆志願服務獎章的最年輕得主，也是教師的她，更因為推動校內閱讀風氣而曾獲得「閱讀推手獎」殊榮。衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐表示，台灣的志工總服務時數達1億小時，約是4萬名專職服務人力的時數，期待未來有更多人在此領域發光發熱。

第22屆志願服務獎章頒獎典禮中，最年輕得獎人是46歲內新國小志工隊長嚴逢君，在台中市大里區內新國民小學擔任志工隊長期間，讓志工人數從最初到後來暴增1倍之多。因助推交通安全教育成績斐然，幫助學校獲得交通安全金安獎。也是教師的她，協助校內重新整頓圖書館資源、推動閱讀風氣的功臣，而獲得台中市國民小學推動閱讀績優學校的「閱讀推手獎」殊榮。

另外，11名80歲以上的得獎者，也體現何謂「活躍老化、成功老化」，其中獲得特別志願服務獎章的84歲的奶奶張春玉，曾任國際生命線台灣總會副理事長，並協助推動1995雲端話務系統、第二代雲端話務系統，讓生命線專線電話「1995」不漏接，除了參與基層服務、後來更擔任志工督導，培育新進志工不遺餘力。

楊雅嵐表示，台灣2022年時的志工服務人數剛破100萬人，2023年志工更創新高達到111萬人、總服務時數1億小時，換算下來是4萬名專職服務人力的時數，而獲獎志工服務領域遍及各行各業，用個人專長服務社會，未來也期望中央機關、地方政府、民間團體持續合作推展志願服務，讓更多人在此領域發光發熱。

中華民國第22屆志願服務獎章計有482人參選，獲獎的109人中，包括特別志願服務獎章1人、一等志願服務獎章11人、二等志願服務獎章19人、三等志願服務獎章78人，得獎人服務類別包括社會福利、衛生保健、學校、文教、民政、戶政、稅務、法務、勞工、地政、警政、消防救難、生態保育、交通等15類。