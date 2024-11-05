回響／殷鑑不遠 基港檢視颱風天船舶作業有無精進空間

基隆港務分公司在颱風來襲前，依「靠泊作業要點」通知吃水較深等船舶出港，中國大陸鈺洲啟航貨輪後來卻擱淺在野柳岬。港方今天說，作業要點實施以來，航商業者均贊同律定原則，後續將視執行情形，持續檢視有無精進改善空間。

鈺洲啟航貨輪10月14日載運1部橋式機具進入基隆港後，拖船在港內協助靠泊碼頭時，疑時機失誤等因素撞倒碼頭上的橋式起重機。保險公司與港方洽談理賠時，鈺輪有意離港，但港方指船方未提供相當擔保，禁止出港，等理賠金額敲定後，颱風已逼近。

鈺輪10月29日上午7時左右出港，但在穿越野柳外海浪區的時候，因動力不足航行受限，被迫錨定頂浪待援。當晚船長決定棄船，船上17人獲救；31日凌晨擱淺在野柳岬。

為什麼颱風來襲前要出港？船員獲救後說，因為「基隆港有颱風來，所有船必須出港。」言下之意並不想冒險出港，貨輪擱淺擱淺報廢，心裡很難過。

基隆市船務代理公會前理事長曹育民表示，港口經營是為了航海安全，港方有責任提供船舶避風，不准人家留在港內是不對的；他質疑港方擔心船留在港內出事要負責任，出了港就沒責任，颱風天就能安心。

台灣港務公司今天表示，商港法規定「商港內之船舶於颱風警報發布後，應自行加強防颱措施或依商港經營事業機構指示移泊或出港」，基隆港務分公司依商港法規定，訂定「基隆港颱風期間船舶靠泊作業要點」。

作業要點第5點規定，7級暴風圈抵達基隆港6小時前，緊急應變小組綜合中央氣象署資料及引水人辦事處意見研判分析，適時宣布暫停船舶進出港作業。已駛抵港口外海水域或在港繫泊危險品船（含油輪及化學品船）、汽車船、貨櫃船及吃水較深之船舶均應離港避風，不得滯留港內。」港務公司說，鈺輪出港作業避風程序都依作業要點辦理。

港務公司強調，颱風期間基隆港並非要求所有船舶離港，作業要點也是邀航港界相關單位共同檢討制定，自實施以來，律定原則航商業者均表贊同及遵循。

港務公司說，鈺輪載運1部橋式起重機、2部橋式卸貨機，量體過大、重心過高，且水線以上高度達70公尺，遠超過貨櫃船高度。鈺輪自知無法在港避風，才向基隆港務分公司提出出港避風申請。港方同意後，經領港及船代評估在10月29日出港。港方後續將視執行情形，持續檢視靠泊作業要點相關規定，有無進一步精進改善空間。