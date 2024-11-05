快訊

選前賀、川民調緊咬！美國大選投票開跑 紐時：贏家不排除「決定性大勝」

何時能知道…究竟是川普或賀錦麗勝選？ 2大因素決定

資深導演朱鳳崗驚傳病逝「享壽78歲」 曾為還2000萬負債不惜當保全

聽新聞
0:00 / 0:00

回響／殷鑑不遠 基港檢視颱風天船舶作業有無精進空間

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
中國大陸鈺洲啟航貨輪擱淺在野柳岬，台灣港務公司今天說，將視靠泊作業要點執行情形，檢視有無精進改善空間。圖／航港局提供
中國大陸鈺洲啟航貨輪擱淺在野柳岬，台灣港務公司今天說，將視靠泊作業要點執行情形，檢視有無精進改善空間。圖／航港局提供

基隆港務分公司在颱風來襲前，依「靠泊作業要點」通知吃水較深等船舶出港，中國大陸鈺洲啟航貨輪後來卻擱淺在野柳岬。港方今天說，作業要點實施以來，航商業者均贊同律定原則，後續將視執行情形，持續檢視有無精進改善空間。

鈺洲啟航貨輪10月14日載運1部橋式機具進入基隆港後，拖船在港內協助靠泊碼頭時，疑時機失誤等因素撞倒碼頭上的橋式起重機。保險公司與港方洽談理賠時，鈺輪有意離港，但港方指船方未提供相當擔保，禁止出港，等理賠金額敲定後，颱風已逼近。

鈺輪10月29日上午7時左右出港，但在穿越野柳外海浪區的時候，因動力不足航行受限，被迫錨定頂浪待援。當晚船長決定棄船，船上17人獲救；31日凌晨擱淺在野柳岬。

為什麼颱風來襲前要出港？船員獲救後說，因為「基隆港有颱風來，所有船必須出港。」言下之意並不想冒險出港，貨輪擱淺擱淺報廢，心裡很難過。

基隆市船務代理公會前理事長曹育民表示，港口經營是為了航海安全，港方有責任提供船舶避風，不准人家留在港內是不對的；他質疑港方擔心船留在港內出事要負責任，出了港就沒責任，颱風天就能安心。

台灣港務公司今天表示，商港法規定「商港內之船舶於颱風警報發布後，應自行加強防颱措施或依商港經營事業機構指示移泊或出港」，基隆港務分公司依商港法規定，訂定「基隆港颱風期間船舶靠泊作業要點」。

作業要點第5點規定，7級暴風圈抵達基隆港6小時前，緊急應變小組綜合中央氣象署資料及引水人辦事處意見研判分析，適時宣布暫停船舶進出港作業。已駛抵港口外海水域或在港繫泊危險品船（含油輪及化學品船）、汽車船、貨櫃船及吃水較深之船舶均應離港避風，不得滯留港內。」港務公司說，鈺輪出港作業避風程序都依作業要點辦理。

港務公司強調，颱風期間基隆港並非要求所有船舶離港，作業要點也是邀航港界相關單位共同檢討制定，自實施以來，律定原則航商業者均表贊同及遵循。

港務公司說，鈺輪載運1部橋式起重機、2部橋式卸貨機，量體過大、重心過高，且水線以上高度達70公尺，遠超過貨櫃船高度。鈺輪自知無法在港避風，才向基隆港務分公司提出出港避風申請。港方同意後，經領港及船代評估在10月29日出港。港方後續將視執行情形，持續檢視靠泊作業要點相關規定，有無進一步精進改善空間。

基隆港 野柳 颱風

延伸閱讀

中國貨輪擱淺野柳仍無法抽油 尋動態定位船舶支援

颱風康芮重創梨山 甜柿蜜蘋果損失2.8億

颱風銀杏7日下半天至8日距台最近 發布警報機會低

屏東3大迎王最終場 廟方憂颱風影響

相關新聞

志願服務獎最年輕得主 46歲國小師也是校內閱讀推手

46歲內新國小志工隊長嚴逢君是第22屆志願服務獎章的最年輕得主，也是教師的她，更因為推動校內閱讀風氣而曾獲得「閱讀推手獎...

陽光男打籃球倒地險喪命 醫師：天氣轉冷好發心臟病

彰化縣有名壯年男子日前在籃球場打球，突然倒下失去意識，球友立即壓胸進行心肺復甦術，永靖消防分隊在救援途中進行AED電擊，...

健保商保如何協作？國衛院論壇建議應設「第二層健保」

去年衛福部健保署嚴查癌症病人為申請商業醫療保險理賠，而要求短期住院情形，商保補位健保困境浮上檯面。國衛院論壇「強化醫療保...

北榮醫師節慶祝大會 胸腔科教授陽光耀榮獲醫教奉獻獎

113年國軍退除役官兵輔導委員會北區醫療及安養機構優良醫師表揚大會暨台北榮總醫師節慶祝大會，於今天上午9時院長陳威明主持...

回響／殷鑑不遠 基港檢視颱風天船舶作業有無精進空間

基隆港務分公司在颱風來襲前，依「靠泊作業要點」通知吃水較深等船舶出港，中國大陸鈺洲啟航貨輪後來卻擱淺在野柳岬。港方今天說...

環境部預告SRF再利用辦法 廢塑膠SRF不得含其他雜質

環境部為強化固體再生燃料（SRF）管理，以及提升製造技術指引與品質規範管理位階，今天預告訂定「共通性事業廢棄物作為固體再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。