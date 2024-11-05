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外送取餐地點在桃機二航廈 美食街業者：已提修改

中央社／ 桃園機場5日電

全國外送產業工會表示，某飲料店外送取餐地點竟在桃機二航廈，還註明「騎車進不來，就請搭機捷」，認為這種店家不該出現系統上。美食街業者表示是烏龍事件，已提出修改。

全國外送產業工會以「什麼都點的到，新玩法捷運取餐」在臉書（Facebook）粉專發文表示，「以後外送可能需自備護照過海關後在免稅店取餐」，文中指出，取餐要先在機捷大園站找好停車位，再搭乘機捷到第二航廈站步行到B2取餐，再搭機捷回大園站。

全國外送產業工會指出，光來回取餐成本就要新台幣60元，以2.4公里的訂單來算，「這張可能要倒賠」，還不算步行的時間光捷運就需要耗時21分鐘左右，質疑「平台許可店家時難道都沒經過相關審核、評估嗎？這種店家根本就不應該出現在系統上」。

桃園機場地下美食街經營業者的義美吉盛公司總經理詹成吉晚間表示，主要原因為Uber平台將飲料店的取貨路線設定到桃園國際機場第二航廈店，才會有這次烏龍事件。

詹成吉指出，目前業者已向Uber平台申訴修改，預計需要約2個工作天的作業流程，在修復前，店家不會開啟外送平台服務，以避免造成社會大眾誤會。

外送 桃園機場 機捷

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