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自來水園區獲環境部教育設施場所評鑑「優異」原因曝光
北水處「自來水園區」以水鄉庭園、噴泉庭園等提供大小朋友親水戲水的歡樂園聞名，也是「水資源保育」為特色的環境教育設施場所。今年課程規畫針對不同年齡層設定主題，獲得113年環境部環境教育設施場所評鑑「優異」。北水處表示，未來將持續精進，將惜水愛水的觀念落實生活中。
北水處今天由副處長張順莉率領團隊領獎；北水處表示，這次能獲得評鑑優異的肯定，是因自來水園區環境教育的課程規畫，針對不同各年齡層，提供不同的課程主題與體驗；有適合幼兒園及國小低年級的「巴爾頓劇場」，以戲劇、體驗活動及解說，使其認識到台北自來水的起源、自來水工程的主要元素，並了解自來水得來不易。
另外，國小中高年級、國中生，則規畫「管管相連到我家」課程，透過現地解說淨水流程、動手操作混凝過程及透過團隊合作方式建置管網，親身體會自來水管網的重要；對於機關或成人團體則以「台北水道水源地」行家帶路的課程，透過現地解說自來水博物館及公館淨水場，了解水資源的珍貴。
北水處指出，為了整合環教資源及擴大參與，今年更與台北翡翠水庫管理局、台北市工務局衛工處合作「台北水旅行」環教活動，北市國小中高年級學生透過台北自來水園區、翡翠水庫環境學習中心及迪化污水處理廠的課程研習，瞭解從水源、自來水淨水供應、到衛生下水處理與再利用的完整台北生活用水循環。
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