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山本悌二郎貢獻台灣糖業 後代贈墨寶加深台日羈絆

中央社／ 屏東縣5日電

已故日治時期台糖社長山本悌二郎，對台灣糖業有所貢獻，近年台灣曾迎回其銅像；今天他的後代親屬捐贈其墨寶紙匾「居利思義」給台糖屏東區處，再加深台日百年羈絆。

現任台灣國際工商經營研究社（IMC）全國聯合會日本親善大使篠原徹今天致詞表示，9月訪台時，身為山本悌二郎後代的太太提到，曾祖父有塊日本大正年間落款撰書「居利思義」墨寶紙匾，盼捐贈給屏東糖廠永久保存展示。IMC前理事長張森烈深受感動全力協助，今天終於如家族所願完成捐贈。

篠原徹指出，「居利思義」意為勿見利忘義，台灣人做事業生意時常以三好「我好、你好、大家好」為經營理念，對應日本「居利思義」思維，以現代來說就是ESG， 分別代表環境保護（Environmental）、社會責任（Social）和公司治理（Governance）。意即企業要「取之社會、用之社會」，不光只是賺錢獲利而已，還要對社會、環境的永續發展有所貢獻。

篠原徹說，這次紙匾贈送、2022年銅像迎回台灣，前後2年間2次義重情深活動、見證奠基台日百年羈絆，承載流動的台灣時光記憶，台日友誼落地生根、開枝散葉。

台糖屏東區處長吳耀煌表示，山本悌二郎台糖任職期間，在屏東來義鄉建立良好的二峰圳灌溉水源，引進許多新技術，對屏東貢獻良多。感謝山本悌二郎親屬遠道而來致贈墨寶，會將墨寶收藏在台糖屏東區處文物館內展示，也會將他任職時的故事寫出來、介紹給縣民。

山本悌二郎曾推動糖鐵、倉儲和二峰圳灌溉系統等，對台灣糖業現代化卓有貢獻，且後續促成高雄築港，是高雄市現代化重要推手。在他調任回日本擔任農林大臣後，在地仕紳委託台灣雕塑家黃土水製作銅像，1929年起佇立於橋頭糖廠，但銅像在戰後被輾轉送至山本的故鄉新瀉縣佐渡市。

感念山本悌二郎，2022年在時任駐日代表謝長廷、知名舞蹈家若林素子協助下，高雄市長陳其邁寫信向日本新潟縣佐渡市長渡邊龍五表達，盼將山本悌二郎銅像迎回台灣；銅像在同年8月回到高雄，由高雄市立美術館翻製、典藏，翻製作品放置於橋頭糖廠社宅事務所前，重現1929年原樣。

屏東 日本 高雄市立美術館

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