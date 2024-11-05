三仙台驚現黃色飛碟？氣象署：是觀測海象的浮球波浪站

康芮颱風日前過境後，台東三仙台海岸附近突然出現「黃色飛碟」，引發關注，中央氣象署解釋，該外觀貌似飛碟的東西，其實是「成功浮球式波浪站」，用於全天候監控海氣象環境，颱風期間在傳送海象資料起到很大作用，但這次因不敵康芮狂風巨浪，包含台東三仙台海域，東部總計4個海上資料浮標壯烈犧牲。

氣象署指出，浮球式波浪站跟海氣象資料浮標就像是我們海上的哨兵，全天候監控海氣象環境，可以提供即時海面上的氣壓、氣溫、風向風速、水溫、波高、週期、波向、海流流速、流向等數據。

在颱風期間，因船隻無法出海、衛星被雲遮蔽不易觀測，因此十分仰賴海氣象資料浮標即時回傳的資料來調校颱風模式預報。

海氣象資料浮標所測得的數據，除立即提供中央氣象署運用外，同時也用於研究颱風與海洋之間的交互作用與動力過程，精進數值模式，改善預報品質。

氣象署表示，這次強烈颱風康芮襲台，除陸上災情慘重外，海上觀測儀器同樣損兵折將，首當其衝的東部4個海上資料浮標，就因不敵狂風巨浪壯烈犧牲。

主要損失的觀測儀器，除了氣象署的成功浮球（位於台東三仙台海域）及龜山島浮標（位於龜山島龜尾海域），還包含了台大海洋研究所與氣象署合作的浮標NTU01、NTU02。