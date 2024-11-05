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台鐵觀光列車供專屬甜點海風號開賣 12/7首航

中央社／ 台北5日電

台鐵公司與雄獅旅行社合作的觀光列車「海風號」行程今天開賣，12月7日首航，初期往返新竹與台中，列車上提供結合當地食材製作的專屬甜點

「海風號」、「山嵐號」都是台鐵新的觀光列車，雄獅旅行社取得經營權，歷經多次試運轉後，今天在新竹先舉行「海風號」發表會並開賣行程，12月7日上線啟航。

台鐵發布新聞稿，「海風號」、「山嵐號」都是以台灣自然景觀為設計靈感發想，「海風號」的外觀色彩靈感來自於台灣近海的湛藍與翠綠，營造出清新優雅的氛圍，讓旅客在乘坐過程中，能夠同時感受窗外景色及列車本身帶來的美麗風光。

「海風號」觀光列車都有全景落地窗、全部座椅都以馬卡龍色系與復古沙發規劃，有4人座沙發座及面海雙人座椅，營造絕美拍攝氛圍，列車上有專屬管家服務，空間搭配柔和漸層燈光、輕快的海洋音樂與清新香氛，並會在後龍至白沙屯路段，以每小時30公里速度放慢行駛，讓旅客捕捉西部海線最美的沿海景色。

雄獅旅行社發布新聞稿，「海風號」猶如移動的網美餐廳。首季路線將行駛往返於新竹至台中的海線路段，沿途停靠新埔、大甲、後龍等特色車站，並提供專屬甜點、紀念車票及禮品。

雄獅旅行社邀請台灣新竹原創甜點品牌MANOMANO，為「海風號」客製專屬甜點，設計想法源於台灣海洋景致搭配本土食材，例使用台中大甲芋頭的「芋頭油蔥司康」；由東勢洛神花製成的「玫瑰夾心瑪德蓮」；運用新竹客家名產巧妙搭配的「擂茶米香可麗露」、「金桔鹹豬肉竹炭堡」等。

新竹 甜點 觀光列車

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