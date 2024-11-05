未滿9歲童初次打流感疫苗 醫提醒要打2劑才夠

今年秋冬公費流感、COVID-19疫苗已自10月起分階段開打。小兒專科診所醫師巫漢盟提醒，未滿9歲童首次接種流感疫苗，打1劑保護力不到5成，要打2劑才夠，可不同廠牌。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在例行疫報表示，受康芮颱風假影響，流感疫苗接種進度人數較去年同期略低，截至昨天止，公費流感疫苗接種數約408.3萬人次，與去年同期落差10%；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗則持續高於去年，已累計接種88.7萬人次，為去年同期2.2倍。

各年齡層部分，流感疫苗65歲以上長者接種率為33.8%，6都中以台南市35.6%最高，全台以連江縣45.5%最高；學齡前幼兒接種率39.5%，6都以新北市42.8%最高，全台以基隆60.2%最高。COVID-19疫苗部分，65歲以上長者接種率為12%。

小兒專科診所主治醫師巫漢盟提醒，老人跟幼兒都是高風險族群，其中小朋友感染流感後有10至50%會併發中耳炎，重症則以肺炎為主，且腦炎、橫貫性脊髓炎等神經系統併發症機率比成年人高，若發生金黃色葡萄球菌、肺炎鏈球菌等續發性細菌感染，更易造成重症或死亡，故需每年接種流感疫苗產生保護力。

未滿9歲兒童初次接種流感疫苗，需要施打「2劑」才可獲得完整保護力。巫漢盟指出，孩子免疫系統尚未成熟，接種1劑後保護力僅3到4成，要接種第2劑才會突破5成；且2劑可以接種不同廠牌，但必須間隔4週以上。

不少家長會問，孩子本季已經感染過流感，還要不要打疫苗，巫漢盟說，流感有多種不同型別，就算得過其中一種，還是要打疫苗才能有對不同型別的保護力；且不論自然感染或接種疫苗，保護力都可能消退，因此建議每年接種。

COVID-19疫苗部分，巫漢盟提醒，未滿5歲幼兒也需要接種2劑、間隔4週，且因COVID-19疫苗是非活化疫苗，就算有接種常規預防針，也可以在同一天打COVID-19疫苗。

疾管署提醒，近日氣溫變化明顯差異，流感及COVID-19等呼吸道傳染病恐提前升溫，學齡前幼兒為流感及COVID-19重症之高危險族群，家長應儘速攜帶前往院所接種，以及早獲得疫苗完整保護力。